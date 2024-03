Realme 12 Pro Recensione

Oggi vi parlo di un grande telefono, il Realme 12 Pro. Il mercato degli smartphone di fascia media è diventato sempre più saturo di device con tripla e quadrupla fotocamera, con un numero elevato di megapixel, che non sempre si traduce in una qualità dell'immagine superiore. Realme 12 Pro si distingue dalla massa dando priorità all'esperienza dell'utente e offrendo una combinazione convincente di design premium, ricarica rapida e un sistema di fotocamere che offre risultati significativi. Dopo averlo provato per alcune settimane, ecco la recensione.

Design e Confezione

Sono finiti i tempi dei design anonimi dei telefoni. Realme 12 Pro prende in prestito spunti di design dai concorrenti più famosi offrendo un'estetica sofisticata che rivaleggia con i marchi di punta. La variante Submarine Blue, con i suoi sottili accenti dorati, trasuda eleganza rispetto ad alcuni competitor della stessa categoria. Il profilo sottile del telefono, ottenuto attraverso un design curvo e cornici minimali, smentisce il suo ampio schermo da 6,7 pollici, rendendolo sorprendentemente comodo da tenere in mano. L'anello dorato che circonda il modulo della fotocamera aggiunge un tocco di classe che ricorda gli orologi di fascia alta. Tuttavia, il vetro che protegge gli obiettivi della fotocamera è soggetto a graffi senza una custodia. Realme 12 Pro viene fornito in una confezione elegante e raffinata che riflette il design premium del telefono. La scatola è realizzata in cartone di alta qualità e presenta un design minimalista con il logo Realme e il nome del telefono ben visibili sulla parte anteriore.

All'interno della confezione si trovano i seguenti elementi:

Smartphone Realme 12 Pro

Adattatore di ricarica rapida da 67 W

Cavo USB di tipo C

Strumento di espulsione della scheda SIM

Custodia protettiva

Proteggi schermo

Guida rapida e informazioni sulla garanzia

Ilviene fornito con una protezione per lo schermo e una custodia intrasparente che lo protegge da graffi e urti. Nel complesso, la confezione di Realme 12 Pro è ben progettata e fornisce tutto il necessario per iniziare a usare subito il telefono.

Prestazioni e Hardware

Realme 12 Pro è alimentato dal SoC Snapdragon 6 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Questa combinazione offre prestazioni fluide per la maggior parte delle attività, incluso il passaggio tra le app e i giochi. Tuttavia, durante le sessioni di gaming intense si possono verificare degli sporadici cali di frame; questo è dovuto a una poca ottimizzazione del software che potrebbe essere risolto con aggiornamenti futuri. Il telefono non mostra surriscaldamenti anche dopo un uso intenso e prolungato. Realme 12 Pro vanta un display FHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, posizionandosi alla pari con gli altri principali contendenti in questa fascia di prezzo.

L'elevato rapporto schermo-corpo migliora ulteriormente la sensazione premium del telefono. Con una luminosità massima di 950 nit, il display rimane facilmente visibile anche sotto la forte luce solare. Il sensore di impronte digitali in-display è veloce e preciso e contribuisce a un'esperienza utente fluida. Che si stia navigando sul Web, giocando o guardando video in streaming, il display di Realme 12 Pro offre colori vivaci, contrasto eccellente e nitidezza eccezionale. In particolare, il telefono offre diversi profili colore per soddisfare le preferenze individuali, da vivido ed esagerato a cinematografico e naturale.

In un mercato ossessionato dal numero dei megapixel,adotta un approccio intelligente. Infatti, invece di inseguire i numeri più alti si concentra sulla qualità del sistema di fotocamere che produce risultati impressionanti. Il telefono è dotato di un sensore primario Sony IMX882 da, un teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP conottico 2x e un sensore ultra grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale dagarantisce selfie più che decenti, mentre il sensorefatica in condizioni di scarsa illuminazione rispetto agli altri obiettivi. La coerenza cromatica complessiva è encomiabile. Il telefono catturaeccellenti a vari livelli di zoom (zoom digitale 1x, 2x e persino 4x) nella maggior parte delle condizioni di illuminazione. L'elevata velocità dell'otturatore e la modalità notturna automatica migliorano ulteriormente la qualità delle immagini. Anche sepotrebbe essere una scelta migliore per gli appassionati di fotografia, il 12 Pro offre un sistema fotografico più che capace per gli utenti di tutti i giorni.

Interfaccia Connettività e Batteria

La Realme UI 5, basata su Android 14, vanta un'interfaccia visivamente molto accattivante. Tuttavia, la presenza di bloatware rimane un problema, anche se la maggior parte delle app indesiderate può essere disinstallata. Gli utenti hanno anche la possibilità di disabilitare le app di sistema come browser Web e app store, oltre a scegliere il motore di ricerca preferito durante la configurazione. Sebbene l'interfaccia utente sia esteticamente gradevole necessaria un'ulteriore ottimizzazione per garantire un'esperienza veramente fluida e priva di bloatware. L'azienda si è impegnata a fornire importanti aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza. Per quanto riguarda la connettività Realme 12 Pro è messo molto bene.

Il dispositivo supporta la connettività di rete 5G su entrambi gli slot SIM, garantendo agli utenti di sfruttare le ultime velocità dei dati mobili quando disponibili. Durante i test non sono stati riscontrati problemi con la ricezione usando l'operatore iliad 5G e la qualità delle chiamate è risultata eccellente. Dall'altro capo ci sentivano molto bene. Realme 12 Pro vanta una batteria da 5.000 mAh, una capacità tipica per la sua fascia di prezzo. Sebbene il telefono supporti la ricarica rapida da 67 W, che può ricaricare la batteria in circa 50 minuti, la durata della batteria potrebbe non soddisfare le aspettative di tutti. Durante i test il telefono ha fornito una media di 6 ore di schermo attivo con un utilizzo regolare, inferiore rispetto a concorrenti. Ciò suggerisce che gli utenti esperti o le persone che fanno molto affidamento sulla durata della batteria potrebbero aver bisogno di portare con sé un power bank od ottimizzare le proprie abitudini di utilizzo.

Prezzi sconti e disponibilità

Realme 12 Pro+ 5G sarà disponibile a partire da 499,99€ per la variante da 8GB+256GB e da 549,99€ per la variante da 12GB+512GB. Realme 12 Pro 5G avrà un prezzo da 399,99€ per la variante da 8GB+256GB e da 449,99€ per la variante da 12GB+256GB, rendendo la tecnologia premium accessibile a tutti. Tuttavia, dal 20 al 25 marzo Realme 12 Pro e 12 Pro + saranno scontati per il lancio.

Ecco i prezzi e gli sconti nelle rispettive varianti di modello:

12 Pro 8+256€ 399.99 scontato € 299.99

12 Pro+ 8+256 € 499.99 "" € 399.99

12 Pro 12+256 € 449.99 "" € 399.99

12 Pro+ 12+512€ 549.99 "" € 499.99

Conclusioni

Il Realme 12 Pro entra a gamba tesa in un mercato molto competitivo della fascia media popolato da forti contendenti come Poco, Redmi, ecc. Tuttavia, il Realme 12 Pro resta un'ottima scelta per la maggior parte degli utenti che cercano un telefono (sempre di fascia media) con un design più elegante, un display eccellente, un sistema di telecamere di alta qualità e prestazioni iper fluide. Tuttavia, la durata della batteria e la presenza di bloatware potrebbero dare fastidio ad alcuni utenti, ma il prezzo competitivo e le altre caratteristiche positive rendono questo smartphone un'opzione molto interessante. Consigliato!

Voto 8.5/10

Design elegante

Display eccellente

Fotocamere di qualità

Prestazioni fluide

Realme UI 5 accattivante

5G su due SIM

Ricarica da 67W

Durata della batteria inferiore ad alcuni concorrenti

Occasionali cali di frame durante il gaming

Bloatware

Realme 12 Pro – Scheda tecnica