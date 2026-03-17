Recensione Realme 16 Pro Plus

Il mid-range con fotocamera da 200 MP, batteria da 7000 mAh e AI avanzata. Gli smartphone di fascia media il livello tecnologico continuano a crescere anno dopo anno. Le aziende cercano sempre più di portare funzionalità tipiche dei top di gamma in dispositivi dal prezzo più accessibile, con l’obiettivo di offrire esperienze complete anche a chi non vuole spendere cifre elevate.

Con il nuovo realme 16 Pro+, il brand prova a spingersi ancora oltre, proponendo uno smartphone che mette al centro tre elementi fondamentali: fotografia, autonomia e intelligenza artificiale. Il dispositivo arriva sul mercato come uno dei modelli più ambiziosi della serie numerica dell’azienda, con una configurazione tecnica progettata per distinguersi nel segmento mid-range. Il comparto fotografico rappresenta il cuore del progetto, grazie a una fotocamera principale da 200 megapixel affiancata da un teleobiettivo dedicato ai ritratti e da un sistema di elaborazione avanzato basato su algoritmi proprietari.

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L’obiettivo dichiarato è offrire una qualità fotografica molto elevata anche in contesti complessi come foto di gruppo, eventi o scene con molti dettagli. Accanto alla fotografia troviamo una scheda tecnica completa: un processore moderno come il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, un display AMOLED ad alto refresh rate e una batteria da 7000 mAh pensata per garantire un’autonomia superiore alla media della categoria. A completare il quadro c’è un design completamente rinnovato, sviluppato insieme al designer giapponese Naoto Fukasawa, che introduce materiali innovativi e una nuova filosofia estetica per la serie. Il risultato è uno smartphone che cerca di differenziarsi non solo per le specifiche tecniche, ma anche per l’esperienza d’uso complessiva e per un approccio più maturo al design.

Materiali e design

Il design del realme 16 Pro+ rappresenta uno dei cambiamenti più evidenti rispetto alle generazioni precedenti. L’azienda ha deciso di introdurre un linguaggio stilistico chiamato Urban Wild Design, una filosofia progettuale che unisce elementi naturali e minimalismo urbano per creare uno smartphone elegante ma allo stesso tempo distintivo. La collaborazione con Naoto Fukasawa, designer industriale noto per il suo approccio minimalista, ha influenzato in modo significativo l’estetica del dispositivo. L’idea alla base del progetto è quella di trasformare uno smartphone in un oggetto che trasmetta una sensazione più naturale al tatto e alla vista, allontanandosi dalle superfici fredde e completamente artificiali tipiche di molti dispositivi moderni. Uno degli elementi più particolari riguarda l’utilizzo di un silicone organico bio-based, un materiale sviluppato parzialmente a partire da componenti vegetali. Questo rivestimento offre una texture morbida e leggermente elastica, che ricorda la sensazione della pelle e migliora notevolmente la presa durante l’utilizzo quotidiano. Oltre alla sensazione premium, il materiale è progettato anche per essere più resistente allo sporco, all’usura e ai batteri.

Il telefono presenta inoltre linee molto morbide grazie al design All-Nature Curves, che collega in modo fluido il pannello posteriore, la cornice e il display. Questa scelta non è solo estetica: le curve contribuiscono a rendere il dispositivo più ergonomico e piacevole da utilizzare anche per periodi prolungati. Nonostante la presenza di una batteria molto grande, il realme 16 Pro+ riesce a mantenere dimensioni relativamente equilibrate. Il dispositivo ha uno spessore di circa 8,49 mm e un peso di 203 grammi, valori che rimangono accettabili considerando la capacità della batteria integrata. Particolarmente interessante è anche il design del modulo fotografico. La decorazione metallica con finitura a specchio utilizza una lavorazione PVD simile a quella adottata nell’industria orologiera, offrendo una superficie lucida e resistente ai graffi. L’isola fotografica presenta inoltre una leggera inclinazione chiamata “volcanic camera deco”, che rende la transizione tra la scocca e le lenti più armoniosa. Le colorazioni principali includono Master Gold e Master Grey, entrambe ispirate a elementi naturali: il primo richiama le tonalità del grano maturo, mentre il secondo riprende la texture dei ciottoli levigati dal fiume.

Hardware e prestazioni

Dal punto di vista hardware il realme 16 Pro+ si posiziona nella fascia medio-alta del mercato, offrendo una piattaforma tecnica capace di garantire buone prestazioni in quasi tutti gli scenari di utilizzo. Il cuore del dispositivo è il processore Snapdragon 7 Gen 4, costruito con processo produttivo a 4 nanometri e progettato per offrire un buon equilibrio tra potenza ed efficienza energetica. Il chip utilizza una configurazione octa-core tri-cluster, composta da un core principale fino a 2,8 GHz, quattro core ad alte prestazioni fino a 2,4 GHz e tre core ad alta efficienza fino a 1,8 GHz. La parte grafica è affidata alla GPU Adreno 722, che permette di gestire senza problemi la maggior parte dei giochi e delle applicazioni graficamente più impegnative. A supportare il processore troviamo memoria LPDDR5X, una delle tecnologie più veloci disponibili nel segmento, che migliora la velocità di lettura e scrittura dei dati e rende il multitasking più fluido. La configurazione hardware consente al dispositivo di raggiungere circa 1,4 milioni di punti su AnTuTu, un risultato molto competitivo per questa fascia di mercato. Il display è un altro dei punti forti del dispositivo. Il realme 16 Pro+ utilizza un pannello AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1280 × 2800 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Questo significa che le animazioni, lo scrolling e il gaming risultano particolarmente fluidi. Il pannello supporta inoltre una profondità colore a 10 bit, capace di riprodurre oltre 1 miliardo di colori, e copre il 100% dello spazio colore DCI-P3. La luminosità di picco dichiarata arriva fino a 6500 nit, un valore molto elevato che garantisce una buona visibilità anche sotto luce solare diretta. A questo si aggiunge una tecnologia di PWM dimming a 4608 Hz, pensata per ridurre lo sfarfallio e affaticare meno gli occhi durante l’utilizzo notturno.

Sul fronte dell’autonomia troviamo una delle caratteristiche più impressionanti del dispositivo: la Titan Battery da 7000 mAh. Una capacità di questo tipo è ancora piuttosto rara negli smartphone di fascia media e permette di raggiungere autonomie molto elevate. La batteria supporta inoltre la ricarica rapida da 80 W, che consente di recuperare rapidamente energia anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Il sistema integra anche una funzione di bypass charging, utile soprattutto durante il gaming: in questo caso l’energia viene inviata direttamente alla scheda madre senza passare dalla batteria, riducendo il calore generato e preservando la salute della batteria nel lungo periodo. Per quanto riguarda la parte telefonica, il Realme 16 Pro Plus offre una connettività completa e moderna.

Lo smartphone supporta le reti 2G, 3G, 4G LTE e 5G, quindi è compatibile con tutte le principali infrastrutture degli operatori attuali. Questo permette di sfruttare velocità di connessione elevate quando è disponibile il 5G, mantenendo comunque una buona compatibilità anche con reti più diffuse come il 4G. Il dispositivo supporta anche la tecnologia VoLTE, che consente di effettuare chiamate tramite rete 4G: quando l’operatore lo abilita, questo sistema migliora la qualità della voce e riduce i tempi di connessione della chiamata rispetto alle vecchie reti 3G. Dal punto di vista della ricezione, il telefono è compatibile con numerose bande di rete, sia per il 4G sia per il 5G, caratteristica importante perché permette di agganciare il segnale di diversi operatori in modo più affidabile e di funzionare bene anche in molti paesi diversi. Il Realme 16 Pro Plus è inoltre Dual SIM, quindi può utilizzare due schede nano-SIM contemporaneamente, utile per gestire due numeri oppure due operatori diversi per migliorare copertura e tariffe. In generale, la qualità effettiva delle chiamate e della ricezione dipende sempre molto dalla copertura dell’operatore nella zona in cui ci si trova, ma dal punto di vista tecnico il dispositivo integra tutte le principali tecnologie di rete moderne necessarie per una più che buona esperienza telefonica.

Altre tecnologie di connessione. Oltre alla rete cellulare, integra diverse tecnologie moderne:

Wi-Fi 6 con MIMO 2×2 per connessioni wireless veloci

Bluetooth 5.4 con vari codec audio avanzati

NFC per pagamenti e connessioni rapide

Sistemi di localizzazione e navigazione GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS

Bande n1, n3, n7, n28, n77 e n78 per il 5G, oltre a numerose altre LTE

Comparto fotografico

Il comparto fotografico del realme 16 Pro+ è uno degli elementi che più caratterizza questo smartphone e rappresenta uno dei principali punti di forza del dispositivo nella fascia media. Il sistema utilizza una configurazione tripla sul retro composta da una fotocamera principale da 200 MP, un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3,5x e una ultra-grandangolare da 8 MP, mentre sul fronte troviamo una fotocamera selfie da 50 MP. La camera principale utilizza il sensore Samsung HP5 da 200 megapixel, con dimensioni di 1/1.56” e apertura f/1.8, supportato da stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Questo sensore sfrutta la tecnologia di pixel binning, che combina più pixel per produrre foto finali più luminose e dettagliate, generalmente da circa 12-14 MP, migliorando soprattutto la qualità degli scatti in condizioni di luce difficili. Inoltre è presente il sistema full-pixel auto zoom, che consente uno zoom “lossless” a 1x e 2x mantenendo un buon livello di dettaglio senza perdita significativa di qualità. Uno degli elementi più interessanti è la presenza del teleobiettivo periscopico da 50 MP, che permette uno zoom ottico 3,5x e uno zoom ibrido molto più spinto. Questa lente è particolarmente utile per i ritratti e per fotografare soggetti lontani mantenendo una buona compressione prospettica e uno sfocato più naturale. Il sistema può arrivare fino a 120x di zoom digitale, anche se, come spesso accade con zoom estremi, la qualità rimane migliore fino a circa 20-30x.

Il software fotografico gioca un ruolo fondamentale grazie al motore LumaColor Image, che utilizza algoritmi avanzati per migliorare la resa dei colori, il contrasto e i toni della pelle nei ritratti. Questo sistema lavora insieme all’algoritmo ProDepth Bokeh, che combina i dati della fotocamera principale e del teleobiettivo per creare un effetto sfocato più realistico e progressivo, simile a quello delle fotocamere dedicate. La terza fotocamera è una ultra-grandangolare da 8 MP, utile per paesaggi, architettura o foto di gruppo grazie al campo visivo molto ampio.

Ma questo sensore rimane più limitato rispetto agli altri due e offre risultati migliori soprattutto in condizioni di buona illuminazione. Per quanto riguarda i video, il dispositivo supporta la registrazione fino a 4K a 60 fps sia con le fotocamere posteriori sia con quella frontale. È presente anche la stabilizzazione avanzata e la registrazione HDR, oltre alla possibilità di girare video utilizzando diverse lunghezze focali come 1x, 2x e 3,5x per creare contenuti più dinamici. Nel complesso, il sistema fotografico del realme 16 Pro+ è progettato per offrire grande versatilità: la fotocamera da 200 MP garantisce elevato livello di dettaglio, il teleobiettivo periscopico permette ritratti e zoom di qualità, mentre il software AI e gli algoritmi di elaborazione contribuiscono a migliorare automaticamente i risultati finali. Per uno smartphone di fascia media, si tratta di una configurazione decisamente completa e orientata alla fotografia.

Uso quotidiano

Nell’utilizzo quotidiano il realme 16 Pro+ si dimostra uno smartphone molto equilibrato. L’interfaccia realme UI 7.0, basata su Android 16, introduce il nuovo Flux Engine, un sistema di ottimizzazione progettato per migliorare la fluidità generale del sistema operativo. Questo motore gestisce in modo più efficiente le animazioni, la gestione delle risorse e il multitasking, permettendo al telefono di mantenere una risposta rapida anche quando molte applicazioni sono aperte contemporaneamente. Durante l’uso quotidiano – tra social network, streaming video, navigazione web e messaggistica – il dispositivo mantiene una fluidità costante, aiutata anche dall’elevato refresh rate del display.

Uno degli elementi più distintivi dell’esperienza d’uso riguarda le numerose funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra le più interessanti troviamo AI Portrait Glow, una funzione che analizza l’illuminazione della scena e aggiunge automaticamente effetti di luce per migliorare i ritratti scattati in condizioni difficili. Sono presenti anche strumenti creativi come AI LightMe e AI StyleMe, che permettono di applicare diversi schemi di illuminazione o stili visivi alle fotografie. Queste funzioni sono pensate soprattutto per chi crea contenuti per i social network e vuole ottenere risultati più originali direttamente dallo smartphone. Il sistema integra inoltre alcune funzionalità utili anche al di fuori della fotografia, come la registrazione vocale con trascrizione automatica e la traduzione in tempo reale tramite AI. L’integrazione con Google Gemini consente inoltre di utilizzare l’assistente per analizzare ciò che si vede con la fotocamera o per ottenere informazioni in tempo reale.

Video Test 4K / 60 fps

Conclusioni

Il realme 16 Pro+ è uno smartphone che dimostra chiaramente come la fascia media stia diventando sempre più competitiva. Il dispositivo riesce a combinare una scheda tecnica solida con alcune caratteristiche particolarmente distintive, soprattutto nel comparto fotografico e nell’autonomia. La fotocamera principale da 200 MP, supportata da algoritmi avanzati e da un teleobiettivo dedicato ai ritratti, rappresenta uno degli elementi più interessanti per chi ama scattare foto con lo smartphone.

Anche la batteria da 7000 mAh è un punto di forza importante, capace di garantire autonomie superiori alla media. Il design, sviluppato con Naoto Fukasawa, aggiunge inoltre un tocco di originalità grazie all’utilizzo di materiali innovativi e a una filosofia estetica più ricercata rispetto ai modelli precedenti. Nel complesso il realme 16 Pro+ si propone come uno dei dispositivi più completi della fascia media, capace di soddisfare sia chi cerca uno smartphone potente per l’uso quotidiano sia chi vuole un telefono orientato alla fotografia e alla creazione di contenuti.

Voto finale 9.5/10

Pro

Fotocamera principale da 200 MP molto dettagliata

Teleobiettivo 3,5x ideale per ritratti

Batteria da 7000 mAh con autonomia molto elevata

Display AMOLED 144 Hz luminoso e fluido

Design originale con materiali eco-friendly

Contro