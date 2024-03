Milano: identificata madre del neonato abbandonato, denunciata per abbandono di minore

Il 1° febbraio 2024, un neonato è stato abbandonato nel corridoio di un edificio popolare in via degli Apuli, nel quartiere Giambellino di Milano. La madre del bambino, che aveva nascosto la gravidanza ai propri familiari per paura del loro giudizio, ha lasciato il figlio davanti al portone di un palazzo, adagiato in un passeggino e accompagnato da un biglietto che esprimeva l'impossibilità di prendersene cura in quel momento.

L'uomo che ha trovato il neonato ha prontamente contattato i Carabinieri. Il bambino è stato successivamente affidato alla clinica De Marchi e dato in affidamento preadottivo su disposizione del Tribunale per i minorenni. La madre è stata rintracciata e denunciata per abbandono di minore, insieme a un'amica. Le indagini sono state condotte dai militari della Stazione Milano San Cristoforo, che hanno permesso di identificare la donna e di ricostruire l'accaduto.

L'abbandono di minore è un reato penale previsto dall'art. 591 del Codice Penale, che punisce chi abbandona una persona minore di quattordici anni o incapace di provvedere a sé stessa, con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La madre è stata presa in carico dagli assistenti sociali del Comune di Milano.