realme 12 Pro Series: diventa un master del ritratto

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia oggi il lancio della serie realme 12 Pro. Questa nuova serie, che include realme 12 Pro+ e realme 12 Pro, segna un ulteriore passo avanti nel settore degli smartphone e dimostra l'impegno di realme nell’offrire prodotti premium a un costo adeguato. Pensata con particolare attenzione al design e alle capacità di imaging, la serie realme 12 Pro ridefinisce gli standard degli smartphone di alta qualità a prezzi imbattibili anche per i consumatori più giovani.

Il teleobiettivo periscopico più potente del segmento

realme 12 Pro Series 5G sfoggia con orgoglio il suo nuovo e potente teleobiettivo periscopico, unico in questo segmento di mercato perché tradizionalmente riservato ai modelli di punta per il suo costo elevato e la sua complessità tecnica. L’obiettivo periscopico di realme 12 Pro+ offre uno zoom ottico 3X senza precedenti, uno zoom 6X nel sensore e una lunghezza focale equivalente a 71 mm. Il cuore di questa innovazione è il sensore OV64B Omnivision da 1/2" abbinato a una straordinaria risoluzione da 64 MP, che garantisce immagini nitide e dettagliate con controllo del rumore anche in condizioni di scarsa illuminazione o in scatti ingranditi. Queste prestazioni superiori posizionano saldamente realme 12 Pro+ 5G accanto a smartphone come iPhone 15 Pro e Xiaomi 13 Ultra.

realme 12 Pro+ introduce l'innovativo sistema di fotografia omnifocale, una singola configurazione della fotocamera che offre cinque livelli di zoom senza perdita di dati: 0,6X, 1X, 2X, 3X e 6X. Ciò segna la prima implementazione di un sistema così versatile in un dispositivo realme. La tecnologia di zoom integrata nel sensore garantisce che la qualità dell'immagine rimanga incontaminata, offrendo una nitidezza di gran lunga superiore a quella dello zoom digitale standard. Questa flessibilità consente agli utenti di selezionare la lunghezza focale perfetta per qualsiasi scena, garantendo scatti precisi e vividi a varie distanze. Inoltre, la serie vanta anche un pionieristico SuperZoom 120X, che offre una capacità di zoom a lunghissimo raggio senza precedenti nella sua categoria, stabilendo un nuovo punto di riferimento per la versatilità fotografica.

La tecnologia SuperOIS è la colonna portante di questo sistema e offre un'eccezionale stabilizzazione dell'immagine. Questo, combinato con il sensore IMX890 di punta di Sony sulla fotocamera principale, consente a realme 12 Pro+ 5G di eccellere in vari scenari fotografici, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione e nei ritratti. realme 12 Pro monta invece una fotocamera principale da 50 MP con un ampio sensore IMX882 Sony per scatti eccezionali che catturano più luce.

Ritratti cinematografici in collaborazione con un direttore della fotografia premio Oscar

realme 12 Pro Series 5G rivoluziona la fotografia su smartphone con il suo algoritmo Cinematic Bokeh, ampliando i confini della fotografia di ritratto. Questa funzione consente di riprendere scene anche complesse sfocando lo sfondo e rendendo il personaggio più dinamico e prevalente nell'inquadratura. I ritratti si trasformano, mostrando un bokeh naturale e raffinato con una profondità di campo ridotta ed emozione in ogni immagine. L'algoritmo garantisce una transizione naturale tra punti luce sfocati e strutturati e offre anteprime di regolazione dell'apertura in tempo reale, consentendo agli utenti di manipolare in modo creativo la profondità di campo. La precisione degli effetti di trasparenza a livello di linea sottile garantisce che i soggetti siano nettamente delineati dallo sfondo, creando fotografie straordinarie di livello professionale.

La modalità ritratto cinematografico su realme 12 Pro+ 5G ha una lunghezza focale equivalente a 80 mm. Ciò aiuta a portare il soggetto in primo piano, evidenziando la struttura del viso e consentendo un ritratto fedele invece di un primo piano approssimativo. La funzione bokeh a livello ottico migliora ulteriormente questo effetto riducendo l'aspetto dello sfondo e facendo risaltare le tonalità naturali della pelle, per ritratti di livello professionale più vivaci persino rispetto a smartphone come iPhone 15 Pro Max e Redmi Note 13 Pro+ 5G.

In aggiunta a tutto questo, c’è la vicinanza di questa serie all’estetica cinematografica. Il rapporto d'aspetto cinematografico di 2,39:1, un segno distintivo della produzione cinematografica classica, consente agli utenti di catturare il loro mondo senza la necessità di un ritaglio in post-produzione, offrendo una tela ampia e coinvolgente direttamente dal mirino.

La serie realme 12 Pro arricchisce ulteriormente l'esperienza fotografica con i filtri Master Camera “Viaggio”, “Ricordo” e “Anticonformista”, personalizzati da Claudio Miranda, il direttore della fotografia premio Oscar dietro i capolavori “Vita di Pi”, “Top Gun: Maverick” e “Il curioso caso di Benjamin Button” ai quali si è ispirato per la realizzazione di questi filtri.

Migliorare l'imaging di nuova generazione con la partnership con Qualcomm

In collaborazione con Qualcomm, realme introduce l'algoritmo di dominio RAW con capacità di imaging senza precedenti. Questa innovazione garantisce integrità dei dati lossless, illuminazione accurata e dettaglio nelle ombre, oltre a nitidezza e gamma dinamica superiori. Sia realme 12 Pro+ 5G che realme 12 Pro sono alimentati da chip da 4 nm all'avanguardia.

realme 12 Pro+ è dotato dello Snapdragon 7s Gen 2, caratterizzato da una configurazione a 8 core a 64 bit, con una frequenza di picco di 2,4 GHz per i core Cortex-A78 e 1,95 GHz per i core Cortex-A55, completata dall'Adreno. 710GPU. realme 12 Pro sfoggia lo Snapdragon 6 Gen 1, con 8 core, clock fino a 2,2 GHz sui core Cortex-A78 e 1,8 GHz sui core Cortex-A55, garantendo prestazioni robuste con la stessa GPU.

I frutti della collaborazione con il designer internazionale di orologi di lusso Ollivier Savéo

Nato dalla partnership con Ollivier Savéo, famoso per le collaborazioni con prestigiosi marchi di orologi svizzeri comeRolex, Roger Dolby, Piaget, Breitling e Quinting. realme 12 Pro Series ridefinisce il lusso nella tecnologia. La lunetta scanalata dorata, realizzata meticolosamente con 300 scanalature triangolari, rispecchia gli intricati disegni degli orologi di fascia alta, offrendo uno squisito gioco di luce. Il quadrante Sunburst lucido, con 500 sunburst intrecciati, emula invece la luminosità dinamica dei classici orologi di lusso.

La serie si distingue ulteriormente con il braccialetto 3D Jubilee, un design che trasmette raffinatezza tangibile. Avvolti in pregiata pelle vegana, i dispositivi bilanciano eleganza e durata, e sono il 30% più morbidi rispetto ai loro predecessori e più resistenti alle macchie. È maggiore anche la sua robustezza, con resistenza alla polvere e all'acqua IP65 per preservarne l'integrità.

Le opzioni di colore includono Submarine Blue, che cattura l'essenza profonda e vibrante spesso ammirata nei quadranti degli orologi di lusso, e Navigator Beige, un omaggio allo spirito di esplorazione e alla raffinata eleganza sinonimo delle lunette e dei cinturini degli stimati marchi di orologi svizzeri.

Display coinvolgente e suono superiore con prestazioni di lunga durata

realme 12 Pro Series 5G offre un'esperienza visiva coinvolgente con il suo display OLED curvo da 6,7??pollici e 120 Hz, che vanta un rapporto schermo-corpo del 93% e un'impressionante luminosità di picco di 950 nit. Il display presenta uno spettro vivido di 1,07 miliardi di colori all'interno di una gamma cromatica P3 al 100%, garantendo chiarezza e contrasto mozzafiato. Sotto il cofano, il sistema di raffreddamento 3D VC mantiene le massime prestazioni mantenendo le temperature a livelli ottimali.

realme 12 Pro Series è inoltre dotato di un caricabatterie SUPERVOOC da 67 W, abbinata a una capiente batteria da 5000 mAh e questa potente combinazione garantisce che gli utenti possano utilizzare i propri dispositivi per tutto il giorno, con una ricarica rapida che garantisce tempi di inattività minimi e massima praticità.

Con la doppia certificazione Dolby Atmos e Hi-Res, realme 12 Pro Series offre un'esperienza uditiva eccezionale, offrendo un suono surround nitido e coinvolgente. Per prestazioni eccezionali, realme 12 Pro+ offre fino a 12GB+12GB di RAM dinamica e fino a 512GB di spazio di archiviazione, mentre realme 12 Pro offre fino a 8GB+8GB di RAM dinamica e 256GB di spazio di archiviazione, soddisfacendo tutte le esigenze di multitasking e archiviazione.

realme UI 5.0: una nuova era di interazione con smartphone

Oggi realme presenta anche realme UI 5.0, un'interfaccia che eleva la facilità d’uso e la connettività a nuovi livelli. Con Flash Capsule, l'accesso a servizi e funzioni essenziali del telefono, comprese le registrazioni dello schermo e le chiamate, è disponibile con un solo tocco. La funzione Smart Image Matting consente agli utenti di isolare facilmente i soggetti nelle foto e condividerli, offrendo supporto per il riconoscimento complesso di più soggetti. Inoltre, Phonelink collega perfettamente il dispositivo ai PC tramite Microsoft LTW, consentendo la sincronizzazione istantanea per chiamate, messaggi di testo e trasferimento di file, il tutto senza la necessità di download aggiuntivi.

Dalla top 10 alla top 5 a livello globale, realme inizia il 2024 con obiettivi ambiziosi

Il 2024 è l'anno del rebranding di realme con il nuovo slogan "Make it real". In un momento in cui realme prevede di diventare uno dei primi 5 marchi globali e annuncia che gli investimenti in ricerca e sviluppo aumenteranno di un impressionante 470%, l'attenzione si concentra su una crescita di alta qualità e a lungo termine, incarnando l'impegno a trascendere i confini e ridefinire le esperienze smartphone tradizionali. Questa strategia non solo riflette le ambizioni di crescita di realme, ma rafforza anche il suo impegno nel plasmare il futuro della tecnologia mobile.

Prezzi e disponibilità

realme 12 Pro+ 5G sarà disponibile a partire da 499,99€ per la variante da 8GB+256GB e da 549,99€ per la variante da 12GB+512GB. realme 12 Pro 5G avrà un prezzo da 399,99€ per la variante da 8GB+256GB e da 449,99€ per la variante da 12GB+256GB, rendendo la tecnologia premium accessibile a tutti.

Sorprendentemente, realme 12 Pro 5G viene lanciato con un prezzo promozionaleearly bird di 299,99€ per la variante 8+256GB e di 399,99€ per la variante da12+256GB. realme 12 Pro+, invece, viene lanciato con uno prezzo promozionale di 399,99€ per la variante da8+256GB e di 499,99€ per la variante 12 +512GB.

Sarà possibile acquistare realme 12 Pro 12+256GB e realme 12 Pro+ 12+512GB conofferta promozionale di lancio dal 14 al 31 marzo presso Unieuro.