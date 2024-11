Milano, incidente a Pozzuolo Martesana: Operaio di 54 anni perde la vita cadendo da un tetto

Un tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo questa mattina a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Un operaio di 54 anni è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone situato in via delle Industrie. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi, tra cui un'automedica e un'ambulanza. Presenti anche le forze dell'ordine e il personale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) per le indagini del caso.

Le autorità stanno attualmente ricostruendo la dinamica dell'incidente per determinare le cause esatte della caduta. Questo tragico evento sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in ambienti ad alto rischio come i cantieri edili.

L'incidente di oggi si aggiunge a una serie di episodi simili verificatisi recentemente nella zona. Solo pochi mesi fa, un altro operaio fu travolto da una ruspa in un cantiere a Pozzuolo Martesana, riportando gravi ferite.

Le autorità competenti stanno intensificando i controlli per prevenire ulteriori incidenti sul lavoro e garantire la sicurezza degli operai. È fondamentale che le aziende rispettino rigorosamente le normative di sicurezza e formino adeguatamente il proprio personale per evitare tragedie come quella odierna.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, le indagini proseguono per fare luce sulle cause dell'incidente e per assicurare che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire simili episodi in futuro.

