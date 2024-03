Escalation nel Mar Rosso: Risposta USA agli attacchi dei ribelli Houthi

Gli attacchi dei ribelli Houthi contro le navi nel Mar Rosso e la risposta degli Stati Uniti con raid aerei hanno segnato un'escalation significativa nel conflitto. I militanti filoiraniani Houthi hanno lanciato due missili antinave contro un mercantile, Pinocchio, di proprietà di Singapore e battente bandiera della Liberia, nel Mar Rosso. Questi missili non hanno colpito la nave e non sono stati segnalati danni né feriti. In risposta, gli Stati Uniti hanno condotto sei raid per autodifesa, distruggendo un drone marino e 18 missili antinave degli Houthi nelle aree sotto il loro controllo dello Yemen.

Questi eventi si inseriscono in un contesto più ampio di attacchi Houthi contro navi commerciali e militari nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, che hanno provocato vittime civili e danni significativi alle navi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito, insieme ad altri alleati, hanno risposto con attacchi mirati contro le posizioni Houthi in Yemen, con l'obiettivo di proteggere le rotte marittime cruciali e prevenire ulteriori attacchi.

La situazione nel Mar Rosso è ulteriormente complicata da danni a cavi sottomarini, con sospetti di attacchi Houthi, che hanno messo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture critiche in acque poco profonde. Questi attacchi hanno portato a preoccupazioni per la sicurezza del trasporto marittimo e potenziali aumenti dei prezzi del petrolio, con compagnie petrolifere e di navigazione che hanno sospeso o deviato le rotte attraverso il Mar Rosso.

La risposta internazionale agli attacchi Houthi e alle azioni degli Stati Uniti varia, con alcuni paesi e organizzazioni che esprimono preoccupazione per l'escalation del conflitto e altri che sostengono le misure di autodifesa. La situazione rimane tesa, con potenziali implicazioni per la sicurezza regionale e il commercio globale.