Attacchi Houthi danneggiano cavi sottomarini: interruzioni nelle comunicazioni Europa-Asia

Danneggiamento cavi sottomarini da attacchi Houthi interrompe comunicazioni tra Europa e Asia. Gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen hanno causato il danneggiamento di quattro cavi di comunicazione sottomarini tra l'Arabia Saudita e Gibuti, provocando gravi interruzioni nelle comunicazioni tra Europa e Asia. Secondo quanto rivelato dal sito di notizie israeliano Globes, i cavi danneggiati appartengono ai sistemi Aae-1, Seacom, Eig e Tgn.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha riferito che gli Houthi hanno lanciato un missile balistico antinave il 24 febbraio, mirando alla petroliera Mv Torm Thor battente bandiera americana nel Golfo di Aden, senza tuttavia colpire l'obiettivo.

In risposta agli attacchi, le forze Usa e britanniche hanno confermato operazioni contro 18 obiettivi degli Houthi in Yemen, avvenute la notte del 24 febbraio. Gli Houthi hanno accusato queste operazioni di aver causato vittime civili, con un morto e otto feriti a seguito dei raid.

La situazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden rimane tesa, con gli Houthi che hanno minacciato di tagliare i cavi sottomarini di Internet, essenziali per le comunicazioni globali. Tuttavia, la rete Internet è progettata per resistere a tali interruzioni grazie a sistemi di ridondanza che permettono il rerouting del traffico in caso di danneggiamento di un cavo.

La tensione nella regione è alta anche a causa della rilevanza strategica dello stretto di Bab al-Mandeb, un'arteria chiave del commercio internazionale tra l'Europa e l'Asia.