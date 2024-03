Incendio a Milano in Via Palmi: Intossicazione e Ricovero d'Urgenza per un Residente

Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 marzo, un grave incendio ha colpito un appartamento situato al terzo piano di un edificio in via Palmi, nel quartiere Baggio di Milano. Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno rapidamente invaso l'abitazione, causando l'intossicazione del residente a causa del denso fumo. I soccorsi sono stati tempestivi: i Vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area, mentre il personale del 118 ha prestato le prime cure all'abitante dell'appartamento, trasportandolo d'urgenza all'ospedale più vicino.

Attualmente, le autorità stanno indagando per determinare le cause che hanno scatenato l'incendio. Nonostante la gravità della situazione, si segnala che la persona coinvolta non ha riportato ustioni, ma è stata ricoverata a causa dell'intossicazione da fumo. La situazione è sotto controllo e non si registrano altri feriti o danni a persone esterne all'evento.