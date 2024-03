Riforma Fiscale 2025: cancellazione automatica delle cartelle esattoriali non riscosse in 5 anni

Il Governo italiano ha approvato una bozza di decreto che introduce significative novità nel sistema di riscossione delle cartelle esattoriali. A partire dal 2025, le cartelle non riscosse entro cinque anni dalla notifica saranno automaticamente cancellate. Questa misura è stata confermata da fonti governative e rappresenta un cambiamento importante nella gestione delle pendenze fiscali.

Inoltre, il decreto prevede una maggiore facilitazione per i contribuenti in difficoltà, che potranno beneficiare di una rateizzazione fino a 10 anni per i debiti superiori a 120mila euro. Per le cifre inferiori, la rateizzazione sarà generalizzata senza la necessità di documentare una temporanea obiettiva difficoltà.

Il provvedimento si inserisce nel contesto di una più ampia riforma del sistema nazionale di riscossione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure, nonché di combattere l'evasione fiscale. Queste novità sono state approvate in Consiglio dei Ministri e si attende l'iter legislativo per la loro definitiva entrata in vigore.