Akira Toriyama morto a 68 anni: era il papà di Dragon Ball

Il mondo del manga e dell'anime è in lutto per la scomparsa di Akira Toriyama, celebre mangaka giapponese, deceduto all'età di 68 anni a causa di un ematoma subdurale acuto il 1° marzo 2024. Toriyama, noto principalmente per aver creato la serie di grande successo Dragon Ball, è stato un punto di riferimento nel settore per decenni, influenzando generazioni di artisti e appassionati.

Nato il 5 aprile 1955 a Nagoya, in Giappone, Toriyama ha iniziato la sua carriera nel 1978, raggiungendo la fama con la serie manga Dr. Slump prima di creare Dragon Ball, che è diventata una delle serie manga più vendute al mondo con 260 milioni di copie. La sua opera ha avuto un impatto significativo non solo in Giappone ma in tutto il mondo, contribuendo a diffondere la popolarità dell'anime e del manga a livello internazionale.

Oltre a Dragon Ball, Toriyama è stato anche il designer di personaggi per videogiochi popolari come Dragon Quest e Chrono Trigger. Nel 2019, è stato insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere in Francia, riconoscendo il suo contributo alle arti.

La notizia della sua morte è stata confermata da Shueisha e Toei Animation, nonché dall'entourage dell'autore, che includeva Toyotaro, suo partner nel manga Dragon Ball Super. La famiglia e un piccolo gruppo di parenti hanno partecipato al funerale in forma privata. Toyotaro ha espresso il suo dolore, affermando che il suo obiettivo era quello di essere lodato da Toriyama-sensei, il quale era il suo tutto.

Il sito ufficiale di Dragon Ball ha rilasciato una dichiarazione in cui si spera che il mondo unico di creazione di Akira Toriyama continui ad essere amato da tutti per molto tempo a venire. Toriyama lascia un'eredità duratura come uno degli artisti più influenti nella storia del manga e dell'anime, con opere che continuano a ispirare e intrattenere il pubblico di tutte le età.