STAR COMICS COMMEMORA IL MAESTRO AKIRA TORIYAMA

Il mangaka che ha definito un’epoca scompare a 68 anni, lasciando un’inestimabile eredità culturale

È con profondo dolore che Star Comics piange la scomparsa del leggendario mangaka Akira Toriyama, avvenuta il 1° marzo a causa di un ematoma subdurale acuto, all’età di 68 anni. La perdita di un gigante del calibro del maestro Toriyama è un colpo devastante non solo per l'industria del manga, ma per l'intera cultura pop mondiale.

Durante l’arco della sua straordinaria carriera, Akira Toriyama ha regalato al mondo un'eredità di titoli manga e opere d'arte che hanno rivoluzionato il modo di intendere il fumetto e l'animazione, definendo un’era della cultura popolare. La sua visione unica ha ispirato e continuerà a ispirare generazioni di fan e creativi di ogni genere e grado. “Apprendiamo con grande dolore la notizia della scomparsa del sensei Toriyama. Non ci sono parole sufficienti a esprimere quanto i suoi incredibili personaggi e le sue opere senza tempo abbiano plasmato la storia dei manga giapponesi, della cultura popolare di tutto il mondo e di Star Comics stessa” commenta Claudia Bovini, CEO e Direttore Editoriale di Star Comics. “È difficile lavorare in un giorno del genere ed è ancora più difficile immaginare un mondo in cui lui non ci sia. Arrivederci maestro, grazie di tutto”.

La casa editrice invita tutti a ricordare il maestro Toriyama per il suo immane contributo al mondo dell'arte e della narrativa, conservando le sue storie nei nostri cuori come testimonianza della sua genialità, ed esprime le più sentite condoglianze a familiari, amici e fan di Akira Toriyama in tutto il mondo.