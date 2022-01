Louie Anderson morto a 68 anni : Lo ricordiamo ne Il principe cerca moglie

L’attore e conduttore tv è morto in un ospedale di Las Vegas per complicazioni dovute alla malattia con cui combatteva da tempo, un linfoma non Hodgkin.

E’ morto a 68 anni l’attore statunitense Louie Anderson, vincitore di un Emmy nel 2016 come miglior attore non protagonista nella commedia «Baskets». Anderson è morto in un ospedale di Las Vegas per complicazioni dovute alla malattia con cui combatteva da tempo, un linfoma non Hodgkin, come confermato dal suo storico portavoce Glenn Schwartz.

L’attore è un volto noto della tv statunitense e ha anche condotto il game show «Family Feud». Negli anni Ottanta ha recitato nel film cult «Il principe cerca moglie», come spalla di Eddie Murphy nel ruolo di Maurice, il dipendente di un McDonald.

Dal 1994 al 1998 ha prodotto il cartone autobiografico «La vita con Louie» («Life with Louie»). In «Baskets», Anderson interpretava una donna, Christine Baskets, mamma di due gemelli.

