Pierluigi Iorio: Chi è il l'attore e regista concorrente di Pechino Express 2024

Pierluigi Iorio, attore e regista napoletano, partecipa alla nuova edizione di Pechino Express insieme a Nancy Brilli, formando la coppia de I Brillanti. La loro avventura inizia il 7 marzo 2024, attraversando paesaggi esclusivi lungo la Rotta del Dragone, da Vietnam a Sri Lanka.

Nato il 16 ottobre 1971 a Napoli, Iorio ha iniziato la sua carriera nel teatro, collaborando con importanti figure come Aldo Giuffré e Luigi De Filippo. Ha esplorato diversi ruoli nel teatro italiano, debuttando come regista nel 2009 con Compagni di merenda e ottenendo una nomination al premio Golden Graal. La sua passione per il teatro lo ha portato a lavorare anche con Lina Wertmüller e Federico Buffa.

Oltre al teatro, Iorio ha partecipato a varie fiction e soap italiane, tra cui Vivere, Un posto al sole, Gomorra - La serie, Mina Settembre 2 e Resta con me. La sua vita privata è caratterizzata dall'amore per la famiglia: è sposato con la fotografa Ornella Foglia, con cui ha un figlio, Antonio. La coppia condivide una profonda passione per l'arte e la fotografia.

La partecipazione a Pechino Express rappresenta una nuova sfida per Iorio, che insieme a Nancy Brilli affronta il percorso avventuroso con entusiasmo e spirito di squadra. La loro amicizia, nata sul palcoscenico, li ha portati a condividere questa esperienza unica, testimoniando la loro complicità e il rispetto reciproco.