Elisabetta Garuffi, stilista e moglie di Paolo Cevoli, in gara a Pechino Express 2024

Elisabetta Garuffi, nota stilista riminese e moglie del comico e attore Paolo Cevoli, è tra i concorrenti dell'edizione 2024 di Pechino Express, il popolare reality show itinerante. Nata nel 1965, Garuffi ha costruito una carriera di successo nel mondo della moda con il suo brand Tosca Spose, specializzato in abiti da sposa e da cerimonia.

La coppia, soprannominata I Romagnoli, è sposata dal 1986 e ha due figli, Giacomo e Davide, oltre a tre nipotini. Paolo Cevoli, nato a Riccione nel 1958, è noto per il suo personaggio Palmiro Cangini e per la sua partecipazione a programmi televisivi come Zelig e LOL - Chi ride è fuori.

La nuova edizione di Pechino Express, intitolata La rotta del dragone, è in onda su Sky Uno e vede il ritorno di Costantino Della Gherardesca come conduttore. La competizione si svolge attraverso migliaia di chilometri in Asia, con le coppie di concorrenti che affrontano sfide e avventure.

Elisabetta Garuffi ha coltivato la sua passione per la moda fin da bambina, ispirata dal lavoro della madre Tosca, sarta della bella gente riminese. Dopo il diploma al Liceo Artistico, ha aperto il suo atelier, prima a Rimini e poi a Bologna, diventando un punto di riferimento nel settore degli abiti nuziali.

La partecipazione di Elisabetta Garuffi e Paolo Cevoli a Pechino Express 2024 è stata accolta con entusiasmo dai fan del programma e dagli ammiratori della coppia, che seguono con interesse il loro viaggio unico nel contesto della gara televisiva.