Fabio Caressa e Eleonora Caressa in gara a Pechino Express 2024

Il noto giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa, insieme alla figlia Eleonora, parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express, il reality show di Sky intitolato La rotta del dragone. La coppia, identificata con l'hashtag Caressa, è pronta a mettersi in gioco in un'avventura che li vedrà viaggiare dal Vietnam allo Sri Lanka, passando per il Laos.

Fabio Caressa, nato a Roma il 18 aprile 1967, è una figura molto conosciuta nel panorama sportivo italiano, con una carriera iniziata nel 1986. È sposato con Benedetta Parodi, anch'essa volto noto della televisione italiana, e insieme hanno tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. La coppia ha festeggiato recentemente i 25 anni di matrimonio.

Eleonora Caressa, nata il 20 ottobre 2004, è la secondogenita della coppia e si appresta a fare il suo debutto televisivo in Pechino Express. La giovane, che ha studiato Scienze umanistiche per la comunicazione, condivide con il padre la passione per l'avventura e la sfida.

La partecipazione di Fabio e Eleonora Caressa a Pechino Express è stata annunciata ufficialmente e ha suscitato grande interesse tra i fan del programma e gli ammiratori della famiglia. Il reality show, che andrà in onda su Sky e in streaming su NOW nel 2024, promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena.

La vita privata di Fabio Caressa è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica, condividendo momenti familiari e professionali sui social network. Recentemente, un video in cui esprimeva ammirazione per l'abito indossato dalla moglie Benedetta Parodi durante il suo compleanno è diventato virale.

Fabio Caressa è noto anche per il suo lavoro come telecronista sportivo, avendo commentato eventi calcistici di rilievo per Sky Sport e per essere stato la voce di videogiochi calcistici popolari. La sua carriera televisiva è iniziata su Canale 66, una rete romana, e si è sviluppata attraverso importanti collaborazioni con Tele + e Sky.

La famiglia Caressa è molto unita e condivide diversi interessi, come dimostra la scelta di Fabio e Eleonora di partecipare insieme a Pechino Express, un'esperienza che sicuramente rafforzerà ulteriormente il loro legame.