Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi: Vittoria alla Prima Tappa di Pechino Express 2024

Paolo Cevoli, noto comico e cabarettista italiano, insieme alla moglie Elisabetta Garuffi, stilista di professione, hanno conquistato la prima tappa di Pechino Express 2024. La coppia, soprannominata I Romagnoli, ha dimostrato determinazione e spirito di squadra lungo i 288 chilometri della Rotta del Dragone, aggiudicandosi la vittoria di questa fase del reality show di Sky. La notizia è stata annunciata dal conduttore Costantino della Gherardesca durante la serata di ieri, segnando un inizio promettente per i concorrenti.

Paolo Cevoli, nato a Riccione il 29 giugno 1958, è cresciuto in una famiglia di albergatori e ha intrapreso la carriera di comico dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza. È noto al grande pubblico per il suo personaggio Palmiro Cangini, un immaginario assessore di un Comune romagnolo, che lo ha portato alla ribalta in trasmissioni televisive come Zelig. Nel corso degli anni, Cevoli ha ampliato il suo repertorio artistico partecipando a tour teatrali, scrivendo libri e dirigendo film, come Soldato Semplice.

Elisabetta Garuffi, moglie di Cevoli, è una stilista di moda con una lunga carriera alle spalle. Nata a Rimini, ha seguito le orme della madre Tosca, sarta rinomata, e ha aperto il suo atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia. La coppia, sposata dal 1986, ha due figli, Giacomo e Davide, e tre nipotini.

La partecipazione a Pechino Express rappresenta per Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi un'avventura unica, che li vede affrontare sfide e prove insieme ad altre coppie in gara. La loro vittoria nella prima tappa del programma è stata accolta con entusiasmo sia dai concorrenti che dal pubblico, dimostrando come l'ironia e la determinazione possano essere un mix vincente anche in contesti competitivi e impegnativi come questo.