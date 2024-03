Damiano e Massimiliano Carrara: I Pasticcieri di Pechino Express 2024

Damiano e Massimiliano Carrara, noti come la coppia dei Pasticcieri, partecipano all'edizione 2024 di Pechino Express, portando in gara non solo la loro abilità nella pasticceria ma anche il legame fraterno che li unisce. Damiano, già volto noto ai telespettatori di Real Time per la sua partecipazione a Bake Off Italia, e Massimiliano, alla sua prima esperienza televisiva, condividono una passione per la pasticceria che va oltre il lavoro, rappresentando un vero e proprio affare di famiglia.

Originari di Lucca, i fratelli Carrara hanno portato la loro arte e la loro terra, la Toscana, sul palcoscenico internazionale di Pechino Express, affrontando la Rotta del Dragone con entusiasmo e determinazione. La loro partecipazione al programma è segnata dalla volontà di mettersi alla prova in un contesto diverso dalle cucine e dalle pasticcerie, esplorando nuove culture e sfide.

Damiano, nato il 22 settembre 1985, ha iniziato la sua carriera come bartender prima di trasferirsi in Irlanda, dove ha deciso di dedicarsi alla pasticceria. Nel 2012, ha aperto la sua attività negli Stati Uniti, consolidando la sua fama come pastry chef. Oltre alla televisione, Damiano ha condiviso la sua vita e i suoi successi con Chiara Maggenti, con cui si è sposato in un matrimonio celebrato con grande cura per ogni dettaglio.

Massimiliano, pur condividendo la passione per la pasticceria con il fratello, ha mantenuto un profilo più basso fino alla loro partecipazione a Pechino Express. La sua vita lavorativa, così come quella di Damiano, è profondamente legata al mondo della pasticceria, elemento che li ha resi una coppia unica nel contesto del programma.

La loro avventura a Pechino Express 2024 è seguita con grande interesse dal pubblico, curioso di vedere come i Pasticcieri affronteranno le sfide proposte dal programma, mantenendo il legame fraterno e la passione per la pasticceria al centro della loro esperienza.