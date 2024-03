Inizia la stagione di Monster Hunter Now - L’intruso di primavera

Come cambierà il gioco con il nuovo aggiornamento

Niantic annuncia ufficialmente che il 14 marzo avrà inizio la prima stagione di Monster Hunter Now - L’intruso di Primavera, che porterà con sé tante novità: nel popolare gioco mobile AR si aggiungeranno tantissimi nuovi mostri, un gameplay rinnovato, diverse nuove opzioni di personalizzazione del proprio avatar e missioni speciali mai viste prima. L’evento avrà inizio giovedì 14 marzo alle 9:00 ora giapponese (1:00 am CET).

Le cacce epiche saranno numerosissime, con un maggior numero di mostri che appariranno più spesso e sottospecie che appariranno nei Punti di caccia. Una nuova serie di missioni celebrative darà ai cacciatori nuovi obiettivi da raggiungere una volta iniziata la stagione.

Di seguito maggiori dettagli sulle novità in arrivo su Monster Hunter Now:

Una nuova arma: Lama caricata

Quest'arma prevede due modalità: può essere usata come spada estremamente maneggevole o come ascia dalla devastante potenza. Accumulando energia in modalità spada si può poi usare in modalità ascia per infliggere danni maggiori. Nella modalità ascia, che combina spada e scudo, il cacciatore può usare il turbine elementale potenziato (SP) e convogliare l'energia in un attacco devastante.

Nuovi mostri di grandi dimensioni

Con la nuova stagione faranno la loro comparsa tre nuovi mostri di grandi dimensioni: Odogaron, Tzitzi-Ya-Ku e Deviljho. I cacciatori potranno sbloccarli partecipando e portando a termine le relative missioni urgenti che verranno aggiunte via via nella Stagione 1. Prossimamente questi mostri appariranno sul campo per tutti i cacciatori che hanno completato il prologo.

Il Deviljho apparirà tramite una nuova funzionalità denominata "Invasioni".

Nuove funzioni:

Invasioni

Dopo l'aggiornamento, quando i cacciatori esploreranno la mappa, potrebbero notare un mostro grande in un territorio instabile, subendo anche l'invasione di altri mostri. I territori instabili appariranno casualmente nei vari habitat: foresta, deserto e paludi.

Il Deviljho apparirà soltanto durante queste occasioni: quando i cacciatori si troveranno ad affrontare un mostro di grandi dimensioni che si aggira in un territorio volatile, il Deviljho potrebbe intromettersi nell’incontro, tendendo un'imboscata al cacciatore e sostituendo il mostro che il cacciatore pensava di stare per cacciare.

Stile equipaggiamento

Niantic sta introducendo la funzione “stile equipaggiamento” su Monster Hunter Now , per cui sarà possibile modificare solo l'aspetto del proprio equipaggiamento. A differenza dell'equipaggiamento normale, lo stile equipaggiamento non ha alcuna funzionalità, quindi si potrà modificare l’aspetto dell’avatar senza influire sulle prestazioni dell'armatura. Creare il proprio look sarà ancora più divertente! Potenziare al grado 6 armature che possono essere forgiate con i materiali le renderà disponibili come stile equipaggiamento. Sono previsti anche stili equipaggiamento esclusivi di Monster Hunter Now.

Nuovo sistema di reward: Avvio ufficiale delle stagioni e pass stagionali

L’aggiornamento introdurrà il sistema delle “Stagioni”. Come per Pokémon GO, verranno introdotti nuovi mostri e missioni: completando determinate attività, come ad esempio sconfiggere mostri di grandi dimensioni, i cacciatori saranno premiati con punti livello, sbloccando bonus via via che si avanza nel progresso della stagione.

Il pass stagionale prevederà un piano gratuito e un piano premium. Acquistando il piano premium, si potranno riscattare varie ricompense.

Nuova alterazione di stato

L’aggiornamento introdurrà lo stato di Sanguinamento: si tratta di un nuovo tipo di alterazione del Cacciatore inflitta dagli attacchi dell'Odogaron. Un cacciatore sanguinante accumula danni da sanguinamento ogni volta che attacca o esegue una schivata. Se subisce un attacco, la quantità di danni accumulati si somma ai danni inflitti dall'attacco, causando una perdita di salute maggiore. Per arrestare il sanguinamento, il cacciatore deve evitare di eseguire attacchi e schivate per un dato periodo di tempo.

Nuove abilità

Con i nuovi mostri arriveranno anche abilità ed equipaggiamenti inediti, come ad esempio: Forza latente, Lavoro veloce e Attacco furtivo stato.

Ancora più set

Su grande richiesta di fan e giocatori, il numero massimo di set salirà da cinque a dieci: questo incremento è stato implementato in anticipo rispetto all'aggiornamento

Missione Festa di Monster Hunter Now

Sedici nuove missioni premieranno i cacciatori con un'esclusiva medaglia e i biglietti per armi da principiante. Dopo aver completato la quarta fase della serie di missioni e oltre, i cacciatori otterranno ulteriori ricompense come: Piastre di Zinogre, Frammenti di gemme di Wyvern e altri ambiti materiali dei mostri. Le missioni evento saranno disponibili per i cacciatori dopo aver completato il prologo nella scheda delle missioni speciali del gioco. Le missioni celebrative saranno disponibili dal 14 marzo alle 9:00 al 24 marzo alle 14:59 ora locale.

Informazioni sui biglietti per le armi da principiante: questi biglietti consentono ai cacciatori di forgiare armi di grado 3 che sono apparse in eventi precedenti. Inoltre, sarà disponibile il Bone Strongarm, un'arma di grado 3 del tipo Charge Blade. In questo modo, sia i cacciatori veterani che quelli alle prime armi potranno provare rapidamente la Lama caricata.

Importante: il Biglietto Arma 2024, disponibile negli eventi precedenti, è stato rinominato in Biglietto Arma Principiante. Tutti i Biglietti Arma 2024 ancora in possesso dei cacciatori saranno rinominati in Biglietti Arma Principiante.

I mostri appariranno più frequentemente, dappertutto

Dal 14 marzo alle 12:00 al 24 marzo alle 14:59 (UTC), come continuazione della Monster Hunter Now Celebration 2024 Part I, i mostri in tutti gli habitat riappariranno dopo un'ora e i mostri appariranno in più punti del campo.