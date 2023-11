Nuovo aggiornamento di Monster Hunter Now: Folgori al freddo

Monster Hunter Now, il suo gioco di caccia ai mostri del mondo reale sviluppato da Niantic in collaborazione con Capcom, è pronto a lanciare giovedì 7 dicembre la sua attesissima nuova stagione, "Folgori al freddo". Questa stagione promette ai giocatori un'esperienza di caccia coinvolgente nel mondo reale all'interno di habitat diversi trasformati da una coltre di neve e ghiaccio. Verrà inoltre pubblicato oggi un video della schermata di gioco della nuova stagione.







"Folgori al freddo" introduce un accattivante paesaggio invernale e presenta quattro nuovi formidabili mostri di grandi dimensioni: Zinogre, Banbaro, Barioth, e Radobaan, e due nuovi mostri piccoli, Cortos e Wulg. Su richiesta dei giocatori, Monster Hunter Now introduce anche due nuove armi: la Lancia, che vanta una portata maggiore per affrontare mostri di grandi dimensioni, e le Doppie Lame, perfette per gli scontri ravvicinati.





Nell'ambito delle festività stagionali, Monster Hunter Now presenterà una nuova ed entusiasmante esperienza di caccia progettata per avvicinare i giocatori durante le festività natalizie. I dettagli di questa innovativa funzione saranno annunciati ufficialmente giovedì 7 dicembre, in occasione dell'inizio della nuova stagione.





L'aggiornamento includerà anche modifiche volte a migliorare l'esperienza di gioco complessiva. Le informazioni dettagliate su queste modifiche saranno disponibili sul sito ufficiale a metà dicembre e comprendono l'aumento del numero massimo di oggetti che si possono tenere in mano contemporaneamente e aggiustamenti al bilanciamento delle armi a distanza ravvicinata e a lunga distanza.





Monster Hunter Now invita i giocatori ad unirsi all'entusiasmo di "Folgori al freddo" e attende con trepidazione una stagione invernale piena di cacce emozionanti, nuove sfide e momenti indimenticabili. Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti!





TRAILER

Altre News per: nuovoaggiornamentomonsterhunterfolgorifreddo