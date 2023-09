In uscita oggi: Monster Hunter Now

Con oltre 3 milioni di pre-registrazioni, Monster Hunter Now è ora pronto e pieno di mostri spaventosi e nuove funzionalità appena introdotte

Grazie alla funzione AR della fotocamera i mostri appaiono nel mondo reale

Le nuove funzioni social semplificano inoltre la possibilità di cacciare i mostri nel mondo reale insieme ad amici e altri giocatori

Niantic, Inc. e Capcom Co., Ltd. lanciano "Monster Hunter Now" , portando la celebre saga "Monster Hunter" di Capcom nel mondo reale e ispirando una nuova generazione di cacciatori a uscire e combattere mostri in compagnia.

Più di 3 milioni di utenti si sono pre-registrati a Monster Hunter Now, da oggi disponibile su App Store e Google Play in nove lingue: giapponese, inglese, coreano, cinese tradizionale, francese, italiano, tedesco, spagnolo e portoghese brasiliano. Monster Hunter Now è stato progettato appositamente per essere ancora più divertente se giocato all’interno dei parchi di tutto il mondo.

Con il lancio globale sono state introdotte anche alcune nuove feature:

Modalità AR

Con la modalità AR della fotocamera, gli imponenti mostri del gioco appariranno proprio di fronte ai cacciatori, nel mondo reale che li circonda. È possibile interagire con loro, testare le loro reazioni e postare le foto sui social media.

Caccia in gruppo

Se ci si imbatte in un mostro difficile da abbattere da soli, grazie alla caccia di gruppo è facile reclutare altri giocatori. Il sistema abbina automaticamente i cacciatori nelle vicinanze, in modo da poter fare squadra.

Due nuove funzioni rendono il tutto ancora più semplice:

Amici : Si può fare amicizia usando un codice QR o il codice alfanumerico dell’utente che si desidera aggiungere, oppure si possono reclutare nuovi giocatori usando un codice di invito. Non solo si potrà giocare insieme, ma anche guadagnare pozioni pronto soccorso e palle-pittura. Si potrà giocare in modalità multiplayer con un massimo di altri 4 cacciatori nelle vicinanze.

Gruppo : gli hunting party consentono di fare squadra con un gruppo specifico di amici e di cacciare insieme, anche se non si trovano nelle vicinanze. Ogni membro può cacciare insieme agli altri utenti i mostri che trova.

Equipaggiamento

Come altri titoli della saga di Monster Hunter, anche "Monster Hunter Now" facilita la caccia consentendo ai cacciatori di preimpostare l'equipaggiamento e le armi, consentendo la loro rapida modifica durante il gioco.

Nella sezione "equipaggiamento", una richiesta di molti giocatori che hanno partecipato al nostro soft launch, i cacciatori possono selezionare armature, armi e altri equipaggiamenti prima di un incontro con un mostro, rendendo più facile cambiare equipaggiamento durante la caccia.

"È finalmente è arrivato il giorno in cui Monster Hunter Now è disponibile per tutti in tutto il mondo,” dichiara Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter, Capcom . “Monster Hunter Now è un'esperienza unica del franchise Monster Hunter, che offre incontri di caccia semplici ma avvincenti direttamente sul proprio smartphone: bastano un semplice tocco e il movimento delle dita per immergersi nell’azione, che all’occorrenza può trasformarsi in un’avventura multigiocatore in tempo reale da vivere con i propri amici. Che si tratti di nuovi arrivati nel mondo di Monster Hunter o di fan di lunga data, siamo certi che sarà per tutti una nuova ed entusiasmante esperienza".

"Monster Hunter Now è la combinazione perfetta tra la filosofia di Niantic che incoraggia i propri utenti a esplorare il mondo e il puro divertimento di cacciare e combattere i mostri insieme," dichiara Kei Kawai, Chief Product Officer di Niantic . "Progettato pensando all'esperienza mobile, il gioco è facile da usare e da giocare, ma comunque complesso da padroneggiare. Ci auguriamo che renda onore a questo storico franchise di giochi e che delizi i fan per gli anni a venire".

Niantic ha lavorato a stretto contatto con Capcom per creare un gioco che fosse il più fedele possibile all'amato mondo di Monster Hunter e accessibile a un numero ancora maggiore di giocatori in versione mobile.

Per celebrare il lancio, le due aziende hanno collaborato con la rock band giapponese ONE OK ROCK , famosa in tutto il mondo, per la realizzazione di un video musicale intitolato "Make It Out Alive" , in cui una cacciatrice corre per le strade di Tokyo e incontra un Diabolos all'incrocio di Shibuya.

Caratteristiche principali:

In Monster Hunter Now, i giocatori assumono il ruolo di un cacciatore e si cimentano in un'avventura a caccia di potenti mostri che appaiono nel mondo reale. Poiché il gioco può essere giocato su smartphone, i giocatori possono facilmente godersi l'esperienza di caccia unendo le forze con altri giocatori. I mostri appaiono più frequentemente nei grandi parchi, che sono pensati per facilitare i cacciatori a giocare insieme.

Cacciare i mostri nel mondo reale: Lo scopo principale è Intraprendere una missione globale per rintracciare e cacciare alcuni dei più formidabili mostri dell'universo di Monster Hunter nel momento in cui appaiono nel nostro mondo. È fondamentale forgiare armi potenti e fare squadra con altri cacciatori per rintracciare mostri più grandi di voi e affrontarli di petto.

Azione di caccia realistica adattata al cellulare: è possibile scoprire una grande varietà di mostri a seconda dell'habitat in cui ci si trova - foresta, deserto o palude - e cimentarsi in emozionanti cacce in solitaria, o in gruppo con altri cacciatori con cui affrontare gli enormi mostri del franchise. I comandi semplificati basati sul tocco e la grafica ad alta risoluzione consentono di intraprendere una divertente azione di caccia ovunque ci si trovi.

Osservare i mostri intorno a voi con la fotocamera AR: Si può provare l'esperienza di vedere questi mostri iconici nel mondo reale con le esclusive funzionalità AR della fotocamera.

Portare a termine la caccia in 75 secondi: è possibile completare la caccia in 75 secondi? padroneggiando le proprie armi,i set di armature e affinando le proprie abilità - è possibile sfruttare i punti deboli e utilizzare al meglio ogni elemento a disposizione per affrontare la caccia.

Marcare i mostri anche con il telefono in tasca: Con Adventure Sync, è possibile usare una Palla-pittura per marcare i mostri mentre si esplora la città e portare poi la caccia a casa propria. Durante l'esplorazione, il Palico può marcare i mostri di passaggio con le Palle-pittura, anche quando non si sta giocando attivamente, consentendo di tornare da loro in un secondo momento, assicurandosi che il gioco non si fermi mai.

