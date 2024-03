Bonus Fringe Benefit 2024: fino a 2.000€ per Dipendenti con Figli

La Legge di Bilancio 2024 introduce importanti novità per i lavoratori dipendenti, in particolare per quelli con figli a carico, che potranno beneficiare di un bonus fino a 2.000 euro sotto forma di fringe benefit. Questi vantaggi, esentasse, sono destinati a migliorare il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, offrendo un supporto concreto per le spese quotidiane.

Dettagli e Condizioni del Bonus

I fringe benefit 2024 prevedono un limite massimo di 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, mentre per i lavoratori senza figli il limite è fissato a 1.000 euro. Questi benefici non concorrono alla formazione del reddito tassabile, offrendo quindi un vantaggio netto per i dipendenti. Tra le spese coperte rientrano il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas), l’affitto e gli interessi sul mutuo della prima casa.

Novità per il Welfare Aziendale

La normativa stabilisce che i fringe benefit non concorrono al reddito di lavoro dipendente entro i limiti stabiliti, includendo beni e servizi prestati, oltre alle somme erogate o rimborsate per specifiche spese. Inoltre, è prevista una sperimentazione per il biennio 2024-2025 che permette il riscatto di periodi non coperti da contribuzione previdenziale, con specifiche condizioni applicabili.

Implicazioni per le Aziende

Le aziende sono incoraggiate a sfruttare questa opportunità per offrire ai propri dipendenti un pacchetto di welfare aziendale più ricco e personalizzato. La gestione dei fringe benefit può avvalersi di piattaforme gestionali che facilitano la distribuzione e l'utilizzo dei benefici, contribuendo al benessere complessivo dei lavoratori e al bilanciamento tra vita lavorativa e privata.

La Legge di Bilancio 2024 segna un passo importante verso il rafforzamento del welfare aziendale, offrendo ai lavoratori dipendenti, in particolare a quelli con figli a carico, un sostegno concreto per le spese quotidiane attraverso i fringe benefit. Le aziende sono chiamate a cogliere questa opportunità per migliorare il benessere dei propri dipendenti, contribuendo così a creare un ambiente lavorativo più soddisfacente e produttivo.