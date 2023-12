Nuovo Bonus Mamme 2024: Sconti Fino a 3.000 Euro per le Lavoratrici con Due o Più Figli

Un Incentivo Esclusivo per le Mamme Lavoratrici nel 2024: Scopri le Novità e i Vantaggi della Decontribuzione. A partire da gennaio 2024, le mamme lavoratrici con almeno due figli avranno accesso a un nuovo e vantaggioso "Bonus Mamme". Questa decontribuzione temporanea è stata introdotta dalla legge di Bilancio per rispondere alle esigenze delle famiglie e offrire uno sconto significativo sui contributi previdenziali.

La misura differenzia tra le lavoratrici con due figli e quelle con tre o più figli. Tutte le mamme lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, escludendo il lavoro domestico, possono beneficiare di questo sconto, indipendentemente dal livello di retribuzione.

Come funziona lo sconto? Le lavoratrici madri con tre o più figli godranno di un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti fino al diciottesimo anno di età del figlio più giovane. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, il limite massimo annuo è di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. Nel 2024, le stesse condizioni si applicano anche alle mamme con due figli, ma lo sconto è valido solo se almeno uno dei due figli ha meno di 10 anni.

Le mamme interessate dalla decontribuzione sono stimabili a circa 800.000, di cui 600.000 con due figli e 214.000 con tre o più figli. Queste rappresentano il 27,8% delle madri lavoratrici dipendenti con almeno un figlio minore, il 10,0% delle donne lavoratrici dipendenti e l’8,4% delle donne occupate.

Gli effetti della misura sono significativi, con le lavoratrici madri che beneficeranno di una riduzione complessiva di contributi di circa 1,5 miliardi di euro. Tuttavia, i benefici saranno più evidenti dal 2025, quando la decontribuzione parziale fino a 35.000 euro di retribuzione lorda non sarà più in vigore. Secondo le stime, le mamme con figli vedranno un beneficio netto di circa 1.700 euro per una retribuzione lorda di 27.500 euro, con la misura specifica rappresentante il 57% del vantaggio complessivo."

