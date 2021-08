Red Dead Online: bonus con i contratti di Blood Money

PE doppi per Il contratto della ferrovia, Il contratto del molo e Il contratto di Bluewater



È una settimana fortunata per banditi e scassinatori: i Contratti di Blood Money elargiscono PE doppi per tutti. Inoltre, completando un qualsiasi Contratto si ottiene anche un’offerta per uno sconto del 30% su un miglioramento per Carte abilità che ti verrà consegnata entro 72 ore. È anche probabile che t'imbatta in più Capitale del solito, tanto nei forzieri quanto nelle tasche di quegli idioti che pensano di poterti ostacolare, quindi fruga bene dappertutto.

E a proposito di oggetti di valore nascosti: diversifica le tue abilità completando cinque Sfide dei Ruoli entro il 30 agosto per ricevere come ricompensa una Mappa del tesoro gratis che ti verrà consegnata entro 72 ore.





CLUB DEL GRILLETTO FACILE 2

Progredisci nel Club del grilletto facile 2 per sbloccare dei rivestimenti con cartucce in fine cuoio, disponibili in vari colori, per Lancaster a ripetizione, Evans a ripetizione, Carabina a ripetizione, Litchfield a ripetizione e per il fucile Varmint a canna rigata, per proteggere le tue armi a canna lunga dalla furia degli elementi.

Con ogni edizione del Club del grilletto facile avrai accesso a 25 nuovi ranghi di ricompense per 25 Lingotti d'Oro. Riottieni 25 Lingotti d'Oro completando tutti e 25 i ranghi. Acquista tutte e quattro le edizioni del Club del grilletto facile per ricevere una ricompensa che ti permetterà di avere il Pass di Halloween 2 gratuitamente.

Questa settimana i venditori che operano nella frontiera offrono una grande varietà di sconti, tra cui uno sconto del 30% sui cavalli Kladruber nelle stalle, uno sconto del 40% sul Fucile a canna liscia semiautomatico e sulla Pistola semiautomatica presso tutti gli armaioli, uno sconto del 50% sulle provviste e sugli oggetti consumabili presso i macellai e gli empori e altro ancora.









