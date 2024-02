Ecovacs - nuovi robot multicategoria

Italiani sempre più fiduciosi nei robot per la cura della casa, meno fatica e più tempo per séEcovacs risponde con nuovi robot multicategoria

ECOVACS ROBOTICS, azienda leader nella robotica domestica, ha realizzato un sondaggio sulle abitudini di pulizia della casa. L’attività domestica meno amata? Senza dubbio la pulizia dei vetri, messa al primo posto dal 37% dei rispondenti tra i compiti a cui rinuncerebbero con piacere. Al secondo posto invece la tosatura dell’erba del giardino (18%) mentre, a sorpresa, solo al terzo posto il lavaggio dei pavimenti (14%). La soluzione potrebbe essere rappresentata da robot domestici intelligenti, in grado di pulire finestre e pavimenti e persino di tagliare il prato.

Oltre la metà (53%) degli intervistati, infatti, afferma di apprezzare particolarmente l'uso dei robot domestici, che consentono di risparmiare tempo e fatica. E le famiglie italiane sanno sicuramente come sfruttare questo tempo riguadagnato, dedicandolo alla famiglia (37%) e agli amici¹, o riposandosi (30%).

Meno faccende domestiche, pulizia impeccabile e più tempo libero per sé stessi potrebbero sembrare un’utopia, ma con ECOVACS e i suoi nuovi robot domestici a occuparsi della propria casa, la vita quotidiana sarà molto più semplice.

Pulizia delle finestre più semplice con la serie ECOVACS WINBOT

Pulire le finestre senza fatica ora è possibile, grazie alla linea di prodotti WINBOT W2: il WINBOT W2 (RRP: € 499) con tecnologie di pulizia migliorate e il modello premium WINBOT W2 OMNI (RRP: € 599), completato da una stazione multifunzionale portatile. Entrambi i dispositivi saranno disponibili dal 06.03.2024 su Amazon (qui WINBOT W2) , mentre WINBOT W2 OMNI sarà anche disponibile nei negozi Unieuro e MediaWorld, oltre che nel negozio online di ECOVACS.

Con WINBOT W2, la pulizia delle finestre diventa un'esperienza completamente nuova e soprattutto senza fatica. La funzione di spruzzo grandangolare, la pressione dell'acqua ancora più precisa e la memoria di posizione intelligente garantiscono una pulizia accurata dei vetri delle finestre. È possibile scegliere tra cinque diverse modalità: pulizia rapida, pulizia profonda, pulizia dei bordi, pulizia a punti e pulizia di precisione. In combinazione con l'innovativo sistema di guida antiscivolo, la potenza di aspirazione di 2.800 Pa garantisce non solo movimenti fluidi, ma anche una ripulitura efficace. Il sistema di trazione antiscivolo assicura una presa sicura anche su superfici scivolose o in caso di interruzioni di corrente impreviste.Il modello di punta della serie WINBOT è il W2 OMNI, il primo robot puliscivetri con stazione base portatile.

Grazie alle potenti batterie agli ioni di litio, questo piccolo aiutante può prendersi cura dei vetri anche senza accesso diretto all'elettricità. Inoltre, la stazione base è dotata di quattro funzioni che consentono di azionare e controllare il device con il semplice tocco di un pulsante. Le funzioni della stazione includono il riavvolgimento del cavo con un unico tasto, accensione/spegnimento, avvio/pausa e la modalità di pulizia rapida/pulizia profonda.Entrambi i robot possono lavorare insieme senza interruzioni per mantenere pulite le finestre di casa o dell'ufficio.

Ciò significa anche che un singolo dispositivo WINBOT può ora adattarsi a quasi tutte le superfici e dimensioni delle finestre, siano esse a tutta altezza, piccole, senza telaio o a basculante. Con la nuova famiglia WINBOT W2, ECOVACS estende ulteriormente la sua posizione di leadership nei robot per la pulizia dei vetri. L'azienda ha creato questa categoria con l'introduzione del WINBOT nel 2011, rivoluzionando la pulizia dei vetri e rendendola più sicura ed efficiente.

Linea di robot aspirapolveri per una pulizia completa: massima flessibilità con DEEBOT X2 COMBO

Il nuovo DEEBOT X2 COMBO è la soluzione perfetta per chi cerca un potente aspirapolvere verticale portatile senza rinunciare alla comodità di un robot aspirapolvere: questo nuovo prodotto, infatti, li combina in un'unica stazione OMNI all-in-one. DEEBOT X2 COMBO è un concentrato di potenza con una suzione di 8.700 Pa e con un design sottile che gli permette di arrivare ovunque.

Il sistema di pulizia OZMO Turbo 2.0 e la funzione di sollevamento automatico intelligente garantiscono una pulizia perfetta, grazie anche al sistema di filtraggio a 4 stadi e di spazzole multiple. La stazione, invece, lava facilmente il mop a 60 °C e lo asciuga automaticamente con aria calda per evitare cattivi odori.

Come tutti gli altri prodotti della serie DEEBOT, anche X2 COMBO può essere controllato interattivamente con l'assistente vocale YIKO e la mappatura 3D. Grazie alla tecnologia AIVI 3D 2.0 per evitare gli ostacoli e alla tecnologia di pianificazione LiDAR con doppio laser, il robot naviga in modo fluido e preciso intorno agli ostacoli per ottenere prestazioni di pulizia perfette (RRP: € 1599, inizio vendite 11.04.2024 su Amazon, nei negozi Unieuro MediaWorld e nel negozio online ECOVACS).

Prati perfettamente tosati con ECOVACS GOAT

La primavera si avvicina e l’erba del prato cresce. Per molti proprietari di case con giardino, questo significa anche l'inizio di un'attività piuttosto dispendiosa in termini di tempo: la tosatura del prato. Quest'anno ECOVACS amplia la serie GOAT con due nuovi prodotti.

Oltre al noto ECOVACS GOAT G1-1600, la serie si arricchisce del modello ECOVACS GOAT G1-800 in grigio e bianco e del modello premium ECOVACS GOAT G1-2000 con un pratico garage in cui riporre il tosaerba robotizzato. Il modello base, ECOVACS GOAT G1-800, è adatto per una superficie di giardino fino a 800 m². Con l'impostazione "confini senza fili", il tosaerba robotizzato si utilizza senza fatica, senza la posa manuale di fili perimetrali e con una mappatura in soli 20 minuti.

Il sistema di localizzazione TrueMapping Multi-Fusion assicura una rasatura efficiente e un prato ordinato con un taglio perfetto. AIVI 3D riconosce ed evita gli ostacoli più comuni come alberi, mobili, ricci e animali domestici, garantendo un'esperienza di taglio sicura per tutti e senza intoppi. Un'altra funzione intelligente è lo Smart Garden Keeper: la videosorveglianza in tempo reale del giardino grazie a due telecamere installate sul tosaerba robot, che possono essere controllate tramite l'app.

ECOVACS GOAT G1-800 è disponibile nei colori grigio e bianco (RRP: € 1.099, inizio vendite 06.03.2024). ECOVACS GOAT G1-1600 è adatto a giardini più grandi, fino a 1600 m² di prato (RRP: € 1.499, già disponibile). Il modello premium, ECOVACS GOAT G1-2000, gestisce fino a 2.000 m² di prato ed è dotato di un garage che offre al tosaerba robotizzato un riparo dal vento e dalle intemperie (RRP: 1.999 euro, inizio vendite 06.03.2024).

I modelli GOAT saranno disponibili su Amazon (G1 2000, G1 800) e nel negozio online ECOVACS.Il nuovo modello GOAT GX-600 è ideale per giardini senza delimitazioni di confini. Distingue automaticamente tra erba e altre superfici e può quindi determinare in autonomia le zone da tagliare.

Il tosaerba robotizzato si utilizza senza alcuna fatica e senza ulteriori impostazioni. ECOVACS GOAT GX-600 è in grado di tagliare in maniera ben definita superfici di prato con confini definiti fino a 600 m². Come gli altri modelli GOAT, anche il GX-600 è dotato della tecnologia AIVI 3D per evitare in modo sicuro gli ostacoli (RRP: 1.299 euro, preordine a partire dal 20 marzo). Il GOAT GX-600 sarà disponibile su Amazon e nel negozio online ECOVACS.