Chi è Alessandro Condurro a Boss in incognito: Antica Pizzeria Michele in the World

Stasera su Rai 2 alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata del programma Boss in Incognito, condotto da Max Giusti. La puntata di questa sera vedrà come protagonista Alessandro Condurro, Amministratore Delegato dell'Antica Pizzeria da Michele in the World, una storica pizzeria nata a Napoli oltre 150 anni fa.

Nel corso della puntata, Alessandro Condurro si travestirà per lavorare sotto copertura con i suoi dipendenti, per scoprire di più sulla realtà quotidiana del suo business e per imparare direttamente da loro. I dipendenti, che credono di partecipare a un programma chiamato Job Stories, saranno sorpresi alla fine della settimana di riprese quando scopriranno la vera identità del loro nuovo collega. Condurro avrà l'opportunità di imparare a fare l'iconica pizza salsiccia e friarelli, la pizza fritta, gestire i clienti, pulire il locale e preparare la graffa napoletana e i nodini al cioccolato.

Il programma Boss in Incognito è basato sul format britannico Undercover Boss e offre uno sguardo originale sull'avventura degli imprenditori che decidono di immergersi nel mondo del lavoro dei propri dipendenti, celando la propria identità.

L'Antica Pizzeria da Michele è un'azienda che oggi conta 680 dipendenti e un fatturato di 100 milioni di euro, con una presenza globale. La puntata di stasera promette di offrire uno sguardo unico sul mondo delle pizzerie e sulle sfide quotidiane che si affrontano in questo settore.

Per chi volesse seguire la trasmissione in diretta o in streaming, oltre alla messa in onda su Rai 2, è possibile accedere al programma anche tramite la piattaforma RaiPlay.

Chi è Alessandro Condurro

Alessandro Condurro è una figura centrale nel mondo della pizza italiana, noto soprattutto per il suo ruolo nell'Antica Pizzeria da Michele, un'istituzione a Napoli che rappresenta una delle pizzerie più famose e storicamente significative d'Italia. La sua famiglia gestisce questa pizzeria da generazioni, e Alessandro ha assunto un ruolo di primo piano nel portare avanti la tradizione, mantenendo al contempo uno sguardo verso l'innovazione e l'espansione globale.

L'Antica Pizzeria da Michele è rinomata per la sua offerta limitata ma eccellente, proponendo soltanto due tipi di pizza: la Margherita e la Marinara. Questa scelta riflette un impegno verso la qualità e la tradizione, elementi che hanno contribuito a definire la reputazione della pizzeria. Alessandro Condurro ha espresso un approccio critico verso le classifiche di pizzerie, sottolineando come spesso siano influenzate da fattori soggettivi e sponsorizzazioni, pur riconoscendo il valore di alcune di esse per la loro indipendenza e affidabilità.

Oltre a gestire l'attività di famiglia, Alessandro ha intrapreso progetti di espansione internazionale, come testimoniato dall'apertura di nuove sedi dell'Antica Pizzeria da Michele in diverse parti del mondo. Questi sforzi mirano a portare la tradizione della pizza napoletana autentica a un pubblico globale, mantenendo al contempo elevati standard di qualità e fedeltà alle origini.

Alessandro utilizza anche i social media come strumento per comunicare il brand della sua pizzeria, adottando uno stile autentico e ironico. Questo approccio gli permette di connettersi con una vasta audience, condividendo la passione per la pizza e la cultura che la circonda.

Alessandro Condurro è un imprenditore e custode della tradizione culinaria napoletana, che lavora per preservare l'eredità della sua famiglia nell'Antica Pizzeria da Michele, promuovendo al contempo la pizza napoletana nel mondo attraverso l'espansione e l'innovazione.