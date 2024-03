Ascolti record per Che Tempo Che Fa con Chiara Ferragni ospite

La puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda su Nove e condotta da Fabio Fazio, che ha visto come ospite Chiara Ferragni, ha registrato un nuovo risultato storico per il programma. La trasmissione ha attirato tre milioni di telespettatori, con uno share del 14% e un picco di quasi quattro milioni e del 18%. Questi numeri hanno posizionato Nove come seconda rete nazionale, subito dopo Rai Uno che trasmetteva la fiction Makari con Claudio Gioè, seguita da 4.111.000 telespettatori (share del 23,21%). La puntata di Che Tempo Che Fa è stata anche la più commentata sui social, stabilendo un nuovo record stagionale con oltre mezzo milione di interazioni.

La presenza di Chiara Ferragni nello show, la sua prima apparizione pubblica dopo il cosiddetto caos Balocco, ha suscitato grande interesse, nonostante le critiche rivolte a Fabio Fazio per le domande ritenute da molti troppo accomodanti. Tra i critici, il Codacons e Selvaggia Lucarelli, quest'ultima tra i primi a sollevare la questione che ha portato Ferragni a essere multata dall'Antitrust per promozione ingannevole di beneficenza.

Nonostante le polemiche, il pubblico ha premiato la puntata, confermando il successo di Che Tempo Che Fa e l'interesse verso gli ospiti di rilievo che partecipano al programma.