Genova: Lucia Durante uccisa sulle strisce pedonali sotto casa

Lucia Durante, una donna di 78 anni, è stata tragicamente uccisa in un incidente stradale mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Archimede, nel quartiere di San Fruttuoso a Genova. L'incidente è avvenuto il 4 marzo 2024, in condizioni di scarsa visibilità a causa di una pioggia battente. La signora Durante è stata investita a pochi metri dalla sua abitazione da un'auto guidata da un uomo di 38 anni. Nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre un'ora, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, e purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita.

L'uomo alla guida dell'auto è stato sottoposto ad alcoltest, risultando negativo, e successivamente trasferito all'ospedale Galliera in stato di shock. La polizia locale è attualmente al lavoro per determinare le cause precise dell'incidente, inclusa la velocità dell'auto al momento dell'impatto e l'attenzione del conducente alla guida.

Questo tragico evento solleva nuovamente questioni sulla sicurezza stradale e la protezione dei pedoni, in un momento in cui la città di Genova sta sperimentando nuove soluzioni per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini, come l'installazione di strisce pedonali smart e l'approvazione di 30 interventi di sicurezza stradale.