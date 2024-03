Polemiche Fabio Fazio a Chiara Ferragni: domande poco incisive

L'intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni, trasmessa nel programma Che tempo che fa, ha suscitato numerose critiche da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Molti hanno ritenuto che le domande poste dal conduttore non fossero sufficientemente approfondite per indagare adeguatamente il cosiddetto caso pandoro, che ha visto l'influencer multata per un milione di euro dall'Antitrust per promozione ingannevole di beneficenza. Le critiche non si sono limitate solo alla mancanza di incisività nelle domande, ma hanno anche toccato la qualità della comunicazione di Ferragni, descritta come poco efficace e caratterizzata da una povertà lessicale imbarazzante.

Il caso pandoro riguarda la vendita di un pandoro di design rosa, promosso da Ferragni, il cui ricavato sarebbe dovuto andare a favore di un ospedale pediatrico a Torino. Tuttavia, è emerso che il produttore del dolce aveva già effettuato una donazione all'ospedale mesi prima del lancio del prodotto, portando l'Antitrust a sanzionare sia Ferragni che il produttore per pubblicità ingannevole.

Le reazioni negative all'intervista hanno incluso commenti da parte di giornalisti, esperti di televisione e utenti dei social media, che hanno espresso delusione per la mancata opportunità di Ferragni di chiarire la situazione o di scusarsi adeguatamente. Anche il Codacons, l'associazione dei consumatori, ha espresso critiche, accusando Fazio di aver finto di non capire la gravità della situazione.

L'intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni ha sollevato polemiche per la mancanza di domande incisive e per la qualità della comunicazione dell'influencer, in un contesto già sensibile a causa delle accuse di promozione ingannevole legate al caso pandoro.