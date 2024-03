Renato Zero: tra tour, impegno sociale e pensieri sul ritiro

Renato Zero, icona della musica italiana, ha recentemente condiviso i suoi pensieri riguardo al futuro della sua carriera e al suo impegno sociale, in un momento in cui il mondo dello spettacolo si interroga sul concetto di ritiro dalle scene. Durante un'intervista, l'artista ha parlato del suo tour nei palasport e ha espresso la sua visione su come vorrebbe concludere la sua carriera, menzionando una possibile data di ritiro tra il 2027 e il 2028. Zero ha anche commentato la decisione del suo quasi coetaneo Claudio Baglioni di ritirarsi entro il 2026, lasciando intendere che ogni artista deve seguire il proprio percorso.

L'artista non si è limitato a parlare di musica, ma ha anche toccato temi di attualità, come le manifestazioni dei giovani per la pace nella Striscia di Gaza, mostrando il suo sostegno e la sua vicinanza alle nuove generazioni. Ha inoltre espresso ammirazione per il giovane cantante Sangiovanni, che ha deciso di prendersi una pausa dalla musica.

Renato Zero ha anche ricordato la recente tragedia di Firenze, dove un crollo in un cantiere ha causato vittime e feriti, dimostrando la sua sensibilità verso gli eventi che colpiscono la comunità.

In termini di progetti futuri, Zero ha annunciato l'imminente uscita del suo nuovo album di inediti Autoritratto, prevista per l'8 dicembre 2023. L'album promette di essere un'opera significativa nella carriera dell'artista, con un packaging curato e disponibile in diverse versioni.

In conclusione, Renato Zero continua a essere una figura centrale nella musica italiana, non solo per la sua produzione artistica ma anche per il suo impegno sociale e la sua capacità di connettersi con le nuove generazioni. Con un tour in corso e un nuovo album in arrivo, l'artista dimostra che non è ancora tempo di pensare alla pensione, ma di continuare a esprimersi attraverso la musica e il palco.