Chi è Gabriella Pession: Tra Carriera, Amore e Impegno Sociale

Gabriella Pession, nata il 2 novembre 1977, ha recentemente compiuto 46 anni ed è attualmente impegnata nella sua luminosa carriera di attrice. Nonostante sia figlia di genitori italiani, è venuta al mondo a Daytona Beach, negli Stati Uniti. La sua infanzia trascorsa in America si è estesa fino all'età di sette anni, quando si è trasferita a Milano. La sua vita è stata influenzata dal pattinaggio di figura, una passione che le ha offerto l'opportunità di esplorare il mondo, finché una frattura al piede sinistro ha segnato la fine della sua carriera agonistica.

Gabriella Pession ha fatto il suo debutto cinematografico in "Fuochi di Artificio" di Leonardo Pieraccioni, regista che l'ha diretta anche in "Il Pesce Innamorato". Successivamente, ha ampliato il suo raggio d'azione passando alle serie televisive, accumulando successi notevoli. Oltre alla sua carriera artistica, Gabriella è una grande appassionata di animali e ha collaborato con diverse organizzazioni non profit, contribuendo alla lotta contro lo sterminio dei cani in Ucraina.

Nel 2014, Gabriella Pession ha dato il benvenuto al suo primogenito, frutto dell'amore con l'attore irlandese Richard Flood, noto per il suo ruolo nel popolare show "Grey's Anatomy" nel quale interpreta il dottor Cormac Hayes. La coppia si è unita in matrimonio nel 2016, prima di trasferirsi a Los Angeles e successivamente di rinnovare i loro voti nuziali in Europa, a Roma. Nel 2015, Gabriella è stata onorata con il premio America dalla Fondazione Italia USA, sottolineando il suo impegno e la sua riconoscibilità nel panorama artistico internazionale.

