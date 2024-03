San Donà di Piave, cade dal terrazzo e si schianta sul cornicione

Un uomo di 45 anni di origine albanese è precipitato dal terrazzo del condominio Parco Rose di via Giorgione a San Donà di Piave, cadendo su un cornicione. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La causa della caduta non è ancora stata chiarita, con ipotesi che spaziano da un possibile malore a un incidente durante lavori domestici.

Il malcapitato ha dato l'allarme intorno alle 18, dopo che i vicini avevano udito le sue richieste di aiuto. Nonostante le difficoltà, è riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari e due squadre dei Vigili del Fuoco di San Donà e Mestre. L'uomo è stato imbragato e trasportato a terra con un'autoscala, per poi essere condotto in ambulanza all'ospedale di San Donà.

La comunità locale, composta da molte famiglie di origine straniera, si è mostrata molto preoccupata per l'accaduto. La situazione ha generato apprensione e ha attirato l'attenzione dei residenti, che hanno seguito le operazioni di soccorso sia dai propri terrazzi che dalla strada, particolarmente affollata a quell'ora.

L'uomo, che vive con i genitori e ha una moglie e due figlie che non risiedono con lui, in passato aveva avuto alcuni problemi all'interno del palazzo, inclusi litigi e un episodio di accoltellamento di un connazionale. Al momento del soccorso, non era in grado di spiegare le circostanze della sua caduta.