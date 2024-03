Camera da letto: l'arredamento giusto per te

La camera da letto è il luogo per antonomasia associato al relax, al riposo e al senso di protezione. È il luogo dove ci riposiamo e dove passiamo il nostro tempo libero per cui è fondamentale che anche l’arredamento rispecchi a pieno noi stessi e le nostre esigenze. In questo articolo troverete dei consigli su come disporre al meglio gli elementi che compongono la vostra camera, oltre che consigli sulla scelta della giusta biancheria per il vostro riposo. Non indugiamo oltre e continuate a leggerci.

I consigli per arredare la meglio la propria camera

La primissima cosa da fare è raccogliere informazioni sul vostro stile e sui vostri gusti e per farlo potete affidarvi a riviste e siti dedicati al design e arredamento come questo. Farvi un’idea su cosa è di tendenza al momento sarà molto di aiuto nel definire uno stile da dare alla propria camera. A prescindere dallo stile o dal tema scelto, ci sono delle cose a cui dovete fare assolutamente attenzione: la prima tra tutte è di acquistare dei mobili che si adattino bene alle dimensioni della camera senza opprimerla. Se la stanza è piccola non dovete assolutamente soffocarla di mobili, meglio scegliere gli essenziali che servono per voi senza esagerare. Il letto è l’elemento più importante della camera, quindi, è giusto che sia bello ma ricordatevi che deve essere soprattutto comodo e delle giuste dimensioni sia per lasciare lo spazio necessario al passaggio sai per accogliere la vostra figura durante il riposo. Anche l’illuminazione gioca un ruolo molto importante per l’aspetto della vostra camera, per questo ci consigliamo di dare una letta a questo utile approfondimento. In generale possiamo dire che la stanza deve rispecchiare i vostri gusti, collocando però tutti gli elementi necessari a seconda dello spazio che avete a disposizione.

La giusta biancheria per il vostro rifugio

Un altro elemento molto importante è rappresentato dai tessuti e dalla biancheria da scegliere per il vostro letto. La biancheria ha una duplice funzione: tenervi caldi d’inverno, o freschi d’estate ma anche arricchire il vostro arredamento. Per avere un’idea delle fantasie più in voga vi consigliamo di dare un’occhiata su https://www.benasciutticasa.it/bassetti-outlet.html. Come scegliere la biancheria giusta per voi? Prima di tutto dovete prendere bene le misure del vostro letto così da non sbagliare a comprare i completi. Il coprimaterasso deve aderire bene senza essere né troppo stretto né troppo largo, mentre lenzuola e coperte devono sbordare di almeno 30 cm per assicurare il giusto comfort durante il riposo. La giusta attenzione deve essere riposta anche ai tessuti: il cotone è molto resistente e di qualità, il raso è ottimo per un look elegante ma più delicato da lavare. La flanella è invece perfetta per l’inverno perché assicura il giusto comfort termico del vostro corpo. Il lino invece è il materiale amico dell’estate perché dona una giusta freschezza. Infine, il poliestere è il tessuto più idoneo, soprattutto in caso di bambini, perché resiste molto bene ai lavaggi frequenti ed è bello robusto.