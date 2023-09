In che modo i negozi online di mobili economici stanno crescendo nel mercato dell'arredamento?

Secondo le statistiche recenti, più di 24 milioni di persone nel nostro paese hanno fatto acquisti online nel corso dell’ultimo anno, per un valore totale di 48,1 miliardi di euro. In più, gran parte degli acquirenti ormai preferisce più acquistare online, che in un negozio fisico. Questo perché gli shop online sono accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed è possibile fare acquisti in qualsiasi momento della giornata, anche la sera dopo il lavoro, dal proprio pc o smartphone, e ricevere tutto comodamente a casa. Tutto ciò riguarda anche la vendita di mobili e arredamento vari. Infatti, acquistare mobili online rende tutto più semplice, perché consente di evitare di percorrere tanti chilometri e file per fare compere e consente di acquistare mobili particolari che spesso non si trovano in negozio.

Comprare mobili online: quali siti scegliere

Fare shopping online, come già anticipato, è diventata una pratica sempre più diffusa e c’è chi ormai acquista solo ed esclusivamente su internet e non si reca più nei negozi fisici. E, di conseguenza, anche l’acquisto di mobili online non fa eccezione.

Facendo una ricerca in rete su tale argomento, è possibile imbattersi in numerosi e-commerce e fare la scelta giusta può non essere semplice. Una realtà online molto conosciuta in questo ambito è sicuramente VidaXL, nota a livello internazionale. Tale piattaforma vende prodotti di varie categorie a prezzi scontati e accessibili e, tra questi, rientrano anche i Vidaxl mobili.

VidaXL: un e-commerce affidabile

Questo negozio online è stato fondato in Olanda nel 2006 e inizialmente era una realtà piuttosto piccola, che poi si è ampliata sempre di più, diffondendosi in altri 29 Paesi sia europei che statunitensi. Ci sono più filiali dell’azienda sparse per il mondo, così da garantire la spedizione (a costi accessibili e contenuti) in ogni paese in cui opera. Dato che Vidaxl lavora in più Paesi, il loro sito è multilingue ed è quindi possibile selezionare comodamente la propria lingua e procedere con la navigazione.

I mobili proposti sono sia da interno che da esterno (armadi, letti, divani, panche, gazebi, sdrai, ecc.), ma è possibile anche acquistare altre categorie merceologiche (per il tempo libero, l’intrattenimento, i bambini, lo sport, ecc.). I prezzi, come già anticipato, sono piuttosto economici, ma è interessante come la piattaforma offra anche la possibilità di partecipare a delle aste per aggiudicarsi un prodotto a un prezzo stracciato. Ogni asta parte da 1€, poi è possibile salire sempre di più in base a quanto si vuole spendere.

Shopping online mobili: come fare un acquisto sicuro e consapevole

Come per ogni ambito, per fare acquisti in totale sicurezza, evitando truffe o prodotti scadenti, è possibile affidarsi alle recensioni lasciate online da altri acquirenti (sia positive, che negative). La recensione dei propri acquisti è diventata una pratica sempre più diffusa dagli utenti, che ci tengono ad esprimere il proprio parere sui propri acquisti per aiutare le altre persone.

Esistono anche numerose piattaforme, come recensioneitalia.it, che raccolgono tutte le recensioni e le testimonianze lasciate dagli utenti riguardo la maggior parte degli e-commerce e servizi presenti in rete. Tutto questo, per garantire agli acquirenti un mercato totalmente onesto e trasparenti, così da fare acquisti in piena sicurezza. Questo perché, ormai, le persone non cascano più nelle pubblicità ingannevoli e tendono a informarsi sempre di più su ciò che stanno acquistando, per evitare fregature.

Per quanto riguarda le recensioni di VidaXL, quelle raccolte sono tutte molto positive. “Prodotti validi e prezzi contenuti” scrive M. “VidaXL è una certezza! Acquistare da VidaXL per me è oramai un'abitudine” scrive invece S. “Ottimo servizio” scrive F.

Per concludere, ormai in rete è possibile acquistare qualsiasi categoria di prodotto e i mobili e gli arredi per la casa non fanno eccezione. Gli acquisti possono essere fatti in qualsiasi momento semplicemente dal proprio smartphone o dal proprio pc e poi ricevuti comodamente a casa.

