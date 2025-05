Accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli: arrestato 40enne a Pompei

Pompei, notte di terrore in un’abitazione della città. Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio dopo aver aggredito violentemente la moglie e essersi barricato in casa con i due figli piccoli. Intorno alle 2, una donna di 34 anni, in stato di shock e completamente insanguinata, ha raggiunto la Stazione dei Carabinieri di Pompei raccontando di essere fuggita dall’appartamento dopo essere stata colpita più volte dal marito, forse con un coltello o un oggetto contundente. La donna è stata trasportata d'urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia: ha riportato una grave ferita alla nuca e varie lesioni sul volto e sul corpo, ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, insieme ai colleghi della stazione di Pompei e a un negoziatore specializzato del nucleo investigativo, sono intervenuti nell’abitazione della coppia. L’aggressore si era barricato in casa con i figli di 5 e 8 anni. L’uomo, affetto da disturbi psichici e con cure mediche sospese da tempo, si è arreso soltanto dopo due ore di negoziazione. I bambini, fortunatamente illesi, dormivano nella loro cameretta e sono stati successivamente affidati a familiari.

Durante il sopralluogo, i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno rinvenuto e sequestrato uno spargisale in legno, oggetto che potrebbe essere stato utilizzato nell’aggressione. Il 40enne, dopo essere stato fermato, è stato condotto nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Torre del Greco, dove è piantonato in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari.

