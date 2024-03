Roma, 15enne rapito e liberato a Monteverde

Un adolescente di 15 anni è stato rapito il 27 febbraio a Roma, nel quartiere di Monteverde, da due individui non identificati. Il giovane, dopo essere stato caricato su un'automobile e sedato, è stato ritrovato nella cantina di un edificio residenziale nel quartiere del Trullo. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze del rapimento e identificare i responsabili.

Il ragazzo, frequentante un istituto superiore della zona, ha inviato un messaggio alla madre poco prima del rapimento, esprimendo preoccupazione per due persone che lo stavano seguendo. Dopo essere stato costretto a bere una sostanza sconosciuta, ha perso conoscenza. Al suo risveglio, ha contattato la madre e successivamente è stato soccorso dalla polizia e trasportato all'ospedale San Camillo per accertamenti. Nonostante la famiglia non sia particolarmente facoltosa, il ragazzo ha riportato delle ferite durante il sequestro.

La cantina dove è stato abbandonato il 15enne risulta intestata a un uomo che non risiede nell'edificio. Le forze dell'ordine stanno esaminando il giro di amicizie del ragazzo per cercare di comprendere il movente dietro al rapimento.