Roma, cadavere trovato in un cassonetto a Monteverde: ipotesi morte naturale

Un uomo senza vita è stato rinvenuto in un cassonetto nel quartiere Monteverde a Roma. Gli accertamenti preliminari indicano un decesso avvenuto da giorni, senza segni di violenza, mentre proseguono le verifiche sull’identità.

La scoperta è avvenuta nella mattinata di lunedì 12 gennaio in via del Casaletto, all’incrocio con la circonvallazione Gianicolense, nei pressi del capolinea del tram. Un cittadino ha notato il corpo all’interno di un cassonetto metallico e ha subito allertato i soccorsi.

I sanitari del 118, arrivati rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo, che hanno avviato gli accertamenti e informato l’autorità giudiziaria.

Secondo le prime valutazioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali già da alcuni giorni. Sul corpo non sono state riscontrate ferite o segni evidenti di violenza, elemento che al momento rafforza l’ipotesi di un decesso non legato a fatti criminosi.

L’uomo non è stato ancora identificato. Gli investigatori ritengono possa trattarsi di un cittadino italiano senza fissa dimora, conosciuto nella zona per la sua presenza abituale nei pressi dell’ospedale San Camillo.

Non viene escluso che il cassonetto potesse essere utilizzato come riparo notturno. Il contenitore, in metallo e adibito alla raccolta dei rifiuti, potrebbe aver offerto un rifugio di fortuna, trasformandosi poi nel luogo in cui l’uomo ha perso la vita.

La salma è stata posta a disposizione della magistratura per gli ulteriori accertamenti, mentre proseguono le verifiche utili a chiarire l’identità della vittima e a ricostruire con precisione le ultime ore precedenti al decesso.