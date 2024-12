Joe Biden a Roma a gennaio: incontri con Papa Francesco, Mattarella e Meloni

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà a Roma dal 9 al 12 gennaio 2025 per una serie di incontri di alto profilo. Il 10 gennaio è prevista un'udienza con Papa Francesco in Vaticano, durante la quale discuteranno degli sforzi per promuovere la pace nel mondo.

Oltre all'incontro con il Pontefice, Biden incontrerà separatamente il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Primo Ministro, Giorgia Meloni. Questi colloqui mirano a sottolineare la solidità delle relazioni tra Stati Uniti e Italia, a ringraziare il Primo Ministro Meloni per la sua leadership durante la presidenza italiana del G7 e a discutere delle sfide globali attuali.

La visita di Biden a Roma rappresenta il suo ultimo viaggio internazionale prima della conclusione del mandato presidenziale, prevista per il 20 gennaio 2025. Questo evento segue una recente conversazione telefonica tra Biden e Papa Francesco, durante la quale il Presidente ha espresso gratitudine per l'impegno del Pontefice nel promuovere i diritti umani e nel proteggere le libertà religiose.

Durante la permanenza a Roma, Biden e i leader italiani affronteranno temi di rilevanza globale, tra cui la promozione della pace, la cooperazione internazionale e le sfide economiche e climatiche. Questa visita sottolinea l'importanza dei rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Italia e il comune impegno nell'affrontare le questioni internazionali più urgenti.

