Chiara Ferragni a Striscia la Notizia nega la separazione da Fedez: Non l'ho abbandonato

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice di fama internazionale, ha risposto alle voci sulla sua presunta separazione dal marito Fedez, negando categoricamente di averlo abbandonato. Durante un'intervista con Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, a cui è stato consegnato un Tapiro d'Oro, Ferragni ha dichiarato: Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento. Queste dichiarazioni arrivano in un momento in cui l'influencer è al centro di un'inchiesta per le attività di beneficenza e ha ricevuto una sanzione dall'Antitrust di 1 milione di euro, contro la quale due società a lei collegate hanno presentato ricorso al Tar del Lazio.

Nonostante le voci di separazione circolate nelle ultime settimane, supportate da articoli che riportavano la fine del matrimonio tra i due dopo cinque anni, Ferragni smentisce categoricamente tali affermazioni, sottolineando la difficoltà del momento che stanno vivendo. La notizia della loro presunta separazione aveva suscitato grande interesse mediatico, con speculazioni su una possibile exit strategy per distogliere l'attenzione dai media. Tuttavia, Ferragni ribadisce la sua posizione, negando qualsiasi strategia dietro le voci di separazione e sottolineando la natura dolorosa del periodo che stanno attraversando.

La situazione della coppia Ferragni-Fedez continua quindi a essere oggetto di grande attenzione, con i fan e i media in attesa di ulteriori sviluppi.