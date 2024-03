Elisabetta Canalis difende la Polizia dopo gli scontri di Pisa

Elisabetta Canalis ha espresso il suo sostegno alle forze dell'ordine in seguito agli eventi di Pisa, dove la polizia ha caricato i giovani manifestanti pro-Palestina. La modella e showgirl ha condiviso il suo pensiero su Instagram, rispondendo alle dichiarazioni della consigliera regionale toscana Silvia Noferi (Movimento 5 Stelle), che aveva criticato l'azione della polizia. Canalis ha sottolineato l'importanza del ruolo della polizia per la sicurezza quotidiana, affermando: Se non ci fosse la polizia non potremmo neanche più uscire di casa e ha evidenziato il rischio che uomini e donne delle forze dell'ordine corrono quotidianamente per la sicurezza di tutti, spesso con uno stipendio non proporzionato ai pericoli affrontati.

La polemica è nata in seguito alle cariche della polizia contro i manifestanti a Pisa, con un bilancio ufficiale di 17 manifestanti feriti, di cui 11 minorenni, e due funzionari di polizia feriti. Quattro persone sono state denunciate per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e violazione dell'articolo 18 del testo unico, tutti maggiorenni con precedenti per reati attinenti all'ordine pubblico. La consigliera Noferi aveva commentato l'azione della polizia dicendo che, se i poliziotti hanno ricevuto degli sputi, se lo sono meritati perché c'è una bella differenza fra uno sputo e una manganellata.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha difeso l'operato della polizia, sottolineando che il corteo era fuorilegge e che non ci dovrebbero essere processi sommari contro le forze dell'ordine. Ha inoltre annunciato che sono in corso verifiche svolte con rigore e in piena trasparenza su quanto avvenuto, oltre a indagini della magistratura.

La difesa di Canalis delle forze dell'ordine ha generato reazioni divise tra i suoi follower, con alcuni che si sono detti d'accordo con la sua posizione e altri che l'hanno criticata.