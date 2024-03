Germania, soldato Bundeswehr arrestato per omicidio di quattro persone, incluso un bambino

In Germania, un soldato delle forze armate tedesche, la Bundeswehr, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso quattro persone, tra cui un bambino. L'incidente si è verificato nel distretto di Rotenburg, in Bassa Sassonia, e ha coinvolto due abitazioni separate. Le vittime includono l'ex partner del sospettato e il loro bambino, nonché la nuova compagna dell'ex e sua madre. Gli inquirenti non escludono un movente familiare dietro la tragedia.

La polizia è intervenuta nelle prime ore del mattino dopo una chiamata d'emergenza da una delle case coinvolte. La situazione è rimasta tesa fino al mattino, con forze di sicurezza armate presenti alla stazione ferroviaria di Rotenburg e diverse abitazioni circondate. Il sospetto si è poi costituito all'alba ed è stato preso in custodia.

Dettagli aggiuntivi sull'operazione di polizia sono attualmente limitati, ma è in corso un'indagine anche nella caserma von Düring di Rotenburg.