Liliana Segre querela Elena Basile per diffamazione

L'ex diplomatica della Farnesina, Elena Basile, è stata querelata da Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta all'Olocausto, a seguito di dichiarazioni rilasciate in un video sui social media. Nel video, Basile aveva messo in discussione la sensibilità di Segre, affermando che la senatrice si preoccupasse solo dei bambini ebrei uccisi, suggerendo una mancanza di empatia per i bambini palestinesi. Queste affermazioni hanno suscitato una forte reazione da parte della famiglia di Segre, che ha annunciato l'intenzione di intraprendere azioni legali.

Nonostante le scuse pubbliche di Basile, che ha definito l'accaduto un "atroce malinteso" e ha espresso la speranza che Segre potesse dimenticare l'offesa, ritenendo di aver agito in buona fede, la senatrice ha deciso di procedere legalmente. Segre ha dato mandato ai suoi legali di rimuovere i messaggi diffamatori e di ottenere un risarcimento per i danni subiti, specificando che qualsiasi risarcimento ricevuto sarà devoluto in beneficenza.

La vicenda ha sollevato un'ampia discussione sui social e nei media, con un'attenzione particolare alla diffamazione e al rispetto della memoria storica e personale di figure pubbliche come Liliana Segre, che ha dedicato gran parte della sua vita a testimoniare gli orrori dell'Olocausto e a promuovere i valori di tolleranza e rispetto reciproco.