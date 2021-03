Festa della donna 8 marzo : Liliana Segre per le mamme africane

In occasione della Giornata internazionale della donna, la senatrice Liliana Segre sostiene l'iniziativa degli imprenditori agricoli Coldiretti a favore delle neo mamme africane. #solodalcuore è il nome della campagna di solidarietà, che prevede la vendita benefica di cuscini a forma di cuore, realizzati con tessuti made in Italy e tessuti tipici della tradizione africana. Il prodotto è destinato al progetto Medici con l'Africa Cuamm per la realizzazione di un ospedale per la maternità a Rumbek, in Sud Sudan.

Meno reati spia su donne, ma più uccise

Secondo i dati della polizia criminale, la violenza di genere "crimini di spionaggio" è diminuita del 6% nel 2020, ma 113 donne sono state uccise, due in più rispetto al 2019. I "reati spia", quelli espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica, sono stati 39.166 a fronte dei 41.799 del 2019. Il calo si è registrato soprattutto durante il lockdown, per tornare a salire dopo l'estate. Aumentate invece le richieste di aiuto al 1522: da 7.526 a 12.833, probabilmente per le difficoltà nel contattare le forze di polizia nel lockdown.

Vedi anche : festadelladonnamarzolilianasegremamme