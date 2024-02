EVANGELION FANTASY ARRIVERÀ IN-GAME IL 12 MARZO

Level Infinite e Hotta Studio confermano che l’attesissima collaborazione con EVANGELION arriverà in Tower of Fantasy, MMMORPG open-world per PC e dispositivi mobile, a partire dal prossimo 12 marzo 2024.

Quando l'arrivo del quarto e del decimo Angelo dal Rift manda in frantumi la pace a Vera e gli angeli invasori vengono avvistati fuori Mirroria, tre Evangelion esterni, che controllano le Multipurpose Humanoid Decisive Weapons, si alleano con i Guardiani di Vera e per difendere il territorio. Ma a causa della mancanza di energia, le tre unità Evangelion vengono trasferite in un hangar blindato di Vera, dove verranno ricaricate in vista del ritorno degli Angeli.

Come piano di riserva per prepararsi al meglio all'imminente minaccia degli Angeli, Mirroria riattiva anche il mecha originale di Tower of Fantasy, che i giocatori utilizzeranno specificamente per combattere l'invasione. I giocatori saranno i piloti dell'antico equipaggiamento bellico nella loro battaglia contro gli Angeli, insieme alle unità Evangelion. Oltre all'equipaggiamento originale del mecha, Mirroria ha effettuato un adattamento specializzato su un lotto di veicoli fuoristrada chiamati Soul Plugs. I veicoli sono dotati di potenti motori antigravitazionali che conferiscono loro una maggiore adattabilità a diversi terreni.

I giocatori potranno inoltre ammirare l'amato personaggio di Evangelion, Asuka Shikinami Langley, che sarà un simulacro disponibile tra i contenuti esclusivi, insieme al New Smart Servant Pen Pen, un partner che segue il giocatore per aiutarlo in combattimento.