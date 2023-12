TOWER OF FANTASY LA COLLABORAZIONE CON EVANGELION

TOWER OF FANTASY ANNUNCIA L’EMOZIONANTE COLLABORAZIONE CON EVANGELION IN ARRIVO NEL 2024



Svelata la prima collaborazione globale di Tower of Fantasy!



Il prossimo aggiornamento 3.5, Electrifying Winter Rhapsody, introdurrà una nuova trama principale e nuovi boss da sconfiggere per i Wanderer dal 21 dicembre.





Oggi, il publisher Level Infinite e lo sviluppatore Hotta Studio hanno annunciato un'entusiasmante collaborazione con EVANGELION, che arriverà nel 2024 in Tower of Fantasy, MMORPG open-world free-to-play di successo su PC e dispositivi mobili. I leggendari personaggi di Evangelion, Asuka Langley Soryu, Rei Ayanami, Shinji Ikari e l'iconico Evangelion Test Type-01, si uniranno al mondo in espansione di Tower of Fantasy. I personaggi arriveranno su Aida per aiutare a fronteggiare gli attacchi e intraprendere una nuova avventura con i Wanderer. Per celebrare questa epica collaborazione, i Wanderer potranno inoltre contare su contenuti esclusivi della collaborazione, come simulacri a tempo limitato, trame, abiti e veicoli personalizzati.





Level Infinite e Hotta Studio hanno inoltre fornito dettagli e aggiornamenti per Electrifying Winter Rhapsody, la prossima espansione in arrivo il 21 dicembre per Tower of Fantasy. Nella nuova storia principale, Dominio 9: Extraterrestrial Visitor, gli abitanti del Dominio 9 approfitteranno della pace conseguente al loro viaggio nella Contea di Hendeca e lanceranno una campagna di ricerca sul Darkform che hanno recuperato da Hendeca. Nuovi amici esterni al Dominio daranno una mano a risolvere l'enigma del reattore Omnium della Meridiana Infinita.



Un nuovo boss, Dark Wretch: Forlorn Minister, sarà introdotto nell'aggiornamento 3.5. Un tempo spadaccino cavalleresco, noto in tutta la Guardia del Dominio per la sua abilità di errante, si unì alla spedizione nella Contea di Hendeca sotto l'ordine di Luo, durante la quale cadde in battaglia e si trasformò in un Dark Wretch con la capacità di teletrasportarsi. Inaspettatamente, parte della sua coscienza è stata conservata grazie alla sua ossessione e alla sua forte volontà, rendendolo un boss unico.



