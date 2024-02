MORTAL KOMBAT 1 Stagione 4: La Cacciatrice disponibile

I possessori del Kombat Pack hanno a disposizione l’aggiornamento della funzione Krossplay con il nuovo personaggio DLC Peacemaker

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno rilasciato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat 1, dedicato al lancio della Stagione 4: La Cacciatrice, una nuova stagione di contenuti incentrati sull'arrivo di Mileena come boss principale della modalità Invasioni. Stagione 4: La Cacciatrice presenta nuove sfide, nuovi elementi della storia, nuove battaglie con i boss e oltre 150 ricompense, tra cui skin dei personaggi - Mileena "Cuore di mostro", Liu Kang "Cacciatore ardente", Smoke "Cacciatore di alti e bassi" e Kenshi "Prima vista" - tutte ottenibili attraverso Invasioni e Lega Kombat. Stagione 4: La Cacciatrice è disponibile da ora fino al 16 aprile.

Trovi iltrailer ufficiale di Mortal Kombat 1 - Stagione 4: La Cacciatrice a questo link:

https://youtu.be/A5uZwcceUiI

Peacemaker si unisce da oggi ai lottatori di Mortal Kombat 1 come nuovo personaggio scaricabile (DLC). Basato sulla serie Peacemaker della DC su Max, con la voce e l'aspetto dell'attore John Cena, il nuovo lottatore ospite è disponibile ora tramite il periodo di accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack, e dal 6 marzo sarà disponibile anche per tutti gli altri. Dai un'occhiata all'analisi dello stile di gioco di Peacemaker, al prossimo Kameo Fighter Janet Cage (disponibile da marzo 2024) e ai prossimi contenuti della stagione nel Kombat Kastdi questa settimana.

Inoltre, la funzione Krossplay di Mortal Kombat 1 è disponibile ora per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store), per consentire ai giocatori di tutte le piattaforme supportate di affrontare altri giocatori indipendentemente dalla loro piattaforma, nella Kombat League 1 vs 1 e negli scontri amichevoli, di invitare amici per scontri privati 1 vs 1, e di guardare le statistiche delle classifiche.

Mortal Kombat 1 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).