IKEA torna alla Milano Design Week 2024, dal 15 al 21 aprile, e per il secondo anno consecutivo sarà alPadiglione Visconti di via Tortona 58. Per questa edizione, il brand svedese presenterà1st (First), una mostra-evento che esplora le tante “prime volte” che le persone vivono quando traslocano nella loro prima casa.

Il Padiglione Visconti si trasformerà nuovamente in un luogo in cui vivere appieno l’esperienza della Design Week insieme al brand. All’interno dello spazio si racconterà cosa succede quando si va a vivere da soli per la prima volta: un’esperienza universale, ma unica e differente per ciascuno di noi. Fin dall’ingresso, i visitatori incontreranno un’installazione immersiva, che mostrerà le “prime volte” più importanti legate alla vita in casa. All’interno della location, inoltre, verranno presentate novità di prodotto e i visitatori avranno la possibilità di sperimentare in anteprima esclusiva un modo tutto nuovo di vivere lo store IKEA.

Come sempre, il design non sarà l’unico protagonista: anche quest’anno, lo spazio di IKEA sarà un punto di riferimento per tutti gli amanti della Design Week, un luogo di ristoro, relax e divertimento. Durante il giorno, il bistro servirà la Hotdiggy Dog, una selezione di hotdog IKEA creata appositamente per l’occasione. Di sera, lo spazio si animerà con un ricco programma di appuntamenti musicali, grazie a talenti che si esibiranno con pezzi inediti.