IKEA Museum si rinnova l'80° anniversario del brand

In occasione dell’80esimo compleanno di IKEA, le mostre IKEA Through the Ages e Hej Ingvar! passeranno in rassegna la lunga storia del brand e la vita del suo fondatore Ingvar Kamprad.

IKEA Museum celebra il percorso che ha portato IKEA ad entrare nelle case di tutto il mondo, inaugurando due nuove aree espositive in occasione dell’80esimo compleanno del brand: IKEA Through the Ages e Hej Ingvar!. Dal 1943 – anno in cui Ingvar Kamprad iniziò a vendere penne e fiammiferi nello Småland, una regione della Svezia meridionale – IKEA, infatti, è diventata uno dei brand svedesi più affermati e conosciuti a livello globale.

IKEA Through the Ages si propone di accompagnare i visitatori in un viaggio alla scoperta della storia dell'azienda dal 1950 a oggi. La mostra, in particolare, racconta come IKEA – punto di riferimento per il design e azienda promotrice di novità negli ultimi 80 anni – si è trasformata nel tempo, influenzando e lasciandosi influenzare dalle tendenze che hanno caratterizzato le diverse epoche.

"La maggior parte delle persone è entrata in contatto con IKEA nel corso della vita. Molti di noi, fin dall'infanzia, sono cresciuti con i mobili, i tessili, le lampade e tanti altri articoli d'arredamento di IKEA. Poter rappresentare una piccola parte di questa realtà, accanto agli alti e ai bassi dello sviluppo dell'azienda, è stata un'esperienza straordinariamente formativa e piacevole. Speriamo e crediamo che la maggior parte dei visitatori riconosceranno tanti prodotti e forse troveranno anche qualche sorpresa qua e là," anticipa Mats Nilsson, curatore della mostra per l’IKEA Museum.

La seconda esposizione, intitolata Hej Ingvar!, offre invece uno scorcio più intimo e personale sulla vita di Ingvar Kamprad. Grazie a una raccolta di interviste finora inedite a ex-dipendenti, persone che hanno fatto la storia del brand e vecchi amici e conoscenti, i visitatori potranno infatti conoscere meglio l'uomo dietro al fenomeno IKEA.

"Con questa mostra abbiamo scelto di raccontare Ingvar Kamprad e il suo modo deciso e non convenzionale di fare business e dirigere l'azienda. Oltre all'impegno e al coraggio, Kamprad ha sempre dimostrato grande attenzione per le persone attorno a lui. Vogliamo enfatizzare la personalità, la creatività e la forza trainante che hanno posto le basi per la creazione della principale azienda di arredamento del mondo," spiega Anna Sandberg Falk, curatrice della mostra per IKEA Museum.

La riapertura delle aree è programmata per il 15 giugno, data in cui i visitatori potranno festeggiare 80 anni di storia di IKEA e dell’home furnishing.

