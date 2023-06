IKEA - Da luglio la limited edition Nytillverkad e le novità dell'estate

Si avvicina l’estate e i nuovi prodotti di IKEA sono la scelta ideale per vivere al meglio la bella stagione in arrivo. La parola d’ordine? Colore, con tonalità fresche e vivaci.

IKEA, per l’occasione, presenta le novità disponibili in store e online a partire da luglio: dai prodotti pensati per ravvivare l’ambiente come tessili, vasi e quadri a i nuovi mobili e contenitori per mettere ordine in modo pratico e veloce, le novità saranno in grado di portare gioia ed energia nelle case di ognuno.

Non solo: dal 1 luglio sarà finalmente disponibile anche Nytillverkad, la collezione in edizione limitata presentata in anteprima al Fuorisalone 2023 e realizzata in occasione dell’80° anniversario del brand. Nytillverkad, infatti, nasce dalla volontà di IKEA di rendere omaggio al passato pur mantenendo lo sguardo verso il futuro, rivisitando alcuni dei pezzi iconici del brand in materiali e colorazioni inedite, mantenendo lo stile semplice e funzionale che da sempre contraddistingue IKEA.

Dai tavolini agli accessori, fino alla biancheria da letto, Nytillverkad sarà in grado di dare il giusto tocco di personalità ad ogni casa.

