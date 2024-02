The Sims - Lancio della collezione di gioielli Plumbob

EA e Maxis sono entusiaste di portare ancora più magia da The Sims al mondo reale! Siamo entusiasti di annunciare che una collezione di gioielli in edizione limitata ispirata allo Stuff Pack Creazioni di Cristallo di The Sims 4 sarà disponibile a partire dal 29 febbraio alle ore 21:00 CET in esclusiva su The Sims Shop.

Per saperne di più su questa collezione abbagliante, visitate il post della newsroom sulla collezione Plumbob di The Sims qui. TheSims.com/news è dove si possono trovare tutte le notizie e gli aggiornamenti di The Sims.

Scarica le risorse della collezione di gioielli Plumbob di The Sims tramite il portale stampa EA qui.

I giocatori possono ora abbinare i loro Sims a questa sensazionale collezione ispirata all'iconico Plumbob del gioco. Nello Stuff Pack Creazioni di Cristallo di The Sims 4 i Simmers hanno la possibilità di creare gioielli all'interno del gioco. Ogni pezzo della Collezione Plumbob è stato progettato dal team tenendo ben a mente il gioco e realizzato con il cristallo Plumbite e il metallo dorato.

I lettori potranno acquistare la Collezione su shopthesims.com il 29 febbraio 2024.