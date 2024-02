Call of Duty: Warzone Mobile in arrivo il 21 marzo

A partire dal21 marzo, Call of Duty: Warzone Mobile sarà disponibile in tutto il mondo sia su iOS che su Android. In questo nuovo titolo free-to-play saranno disponibili fin dal lancio due mappe amatissime dai fan:Verdansk e Rebirth Island. Ma non solo, sarà disponibile anche la modalità multigiocatore, con mappe come Shipment e Shoot House, oltre a unsistema di progressione condiviso con Modern Warfare III e Warzone, per permettere ai giocatori di salire di livello ovunque essi siano.

Ecco alcuni dettagli di quello che ci attenderà in Warzone Mobile:

· Verdansk, la mappa Battle Royale di debutto di Warzone, ritorna in versione mobile per far tornare i giocatori là dove tutto è iniziato nel 2020. Questa metropoli offre una moltitudine di aree da esplorare e da setacciare in cerca di loot e, potendo contare su partite fino a 120 giocatori, le battaglie sono destinate a essere furiose e frequenti.

· AncheRebirth Island torna su Warzone Mobile, con una modalitàRitorno da 48 giocatori. Rebirth Island ha cambiato l'esperienza di giocare un Battle Royale quando è stata lanciata, offrendo una mappa di dimensioni ridotte per un'azione non-stop.

· Modalità multigiocatore.Sebbene il Battle Royale sia la modalità principale di Call of Duty: Warzone Mobile, il supporto multigiocatore consente ai player di cimentarsi nella classica azione di Call of Duty, attraverso diverse mappe e modalità multigiocatore, tra cui, Shipment, Shoot House e Scrapyard.

· Progressione e contenuti condivisi.Warzone Mobile supporta un solido sistema di progressione condiviso con le versioni console e PC di Warzone e Modern Warfare III. Basta accedere con il proprio ID Activision e tutti i contenuti acquisiti in Modern Warfare III e Warzone verranno trasferiti senza problemi, diventando disponibili in tutto l’ecosistema Call of Duty. Le caratteristiche e funzionalità condivise tra le varie piattaforme includono il livello del giocatore, il livello delle armi e la progressione del Battle Pass.

Grazie al supporto dei fan, in tutto il mondo sono stati già superati i50 milioni di pre-registrazioni. È possibile registrarsi gratuitamente a questo linkper ottenere:

· La Skin dell'operatore Ghost "Condemned".

· I progetti d’arma dell’M4 "Archfiend" e dell’X12 "Prince of Hell".

· L'adesivo "Foes Flame".

· L'emblema "Famiglio oscuro".

A questo link puoi vedere il trailer del date reveal Warzone Mobile.